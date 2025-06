Facka polskému Donaldovi i liberálnímu proudu. Rozhodlo zvláštní spojení voličů

Těsný výsledek, nečekaný zvrat a vítězství, které změnilo atmosféru volební noci. Polsko má nového prezidenta - Karola Nawrockého, historika a kandidáta národně-konzervativní opozice. Přestože první odhady ukazovaly výhru liberálního Rafala Trzaskowského, konečné výsledky vše obrátily. Nawrocki nyní vstupuje do funkce s příslibem obrany tradičních hodnot.

V neděli večer už to vypadalo na vítězství pro liberálního primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. Exit polly - což jsou výzkumy, kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností - mu přisuzovaly těsnou výhru nad jeho konzervativním rivalem Karolem Nawrockým. Vyjádřeno čísly 50,3 procenta ku 49,7 procenta. Volební štáb Trzaskowského propukl v nadšení a sám kandidát s úsměvem prohlásil: "Zvítězili jsme, i když výrazu 'ostří břitvy' se teď Polsko jen tak nezbaví." Jeho manželka dodala s humorem, že se cítí "blízko infarktu".

Volební zvrat

Euforie v táboře Trzaskowského však nevydržela dlouho. Jen o několik hodin později se začal rýsovat jiný příběh. Karol Nawrocki, pravicový historik podporovaný dnes opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS), vystoupil s varováním: "Neztrácejme naději. V noci vyhrajeme!"

A skutečně - s tím, jak přibývalo sečtených hlasů, se rodil dramatický obrat. Oficiální výsledky oznámené v pondělí ráno Státní volební komisí přinesly šok: Nawrocki zvítězil se ziskem 50,9 procenta hlasů, zatímco Trzaskowski "jen" 49,1 procenta. O finálním výsledku druhého kola prezidentské volby rozhodlo zhruba 370 tisíc hlasů.

Tato volební noc se tak zapsala do historie jako jeden z největších volebních zvratů v moderních polských dějinách. Těsný výsledek dává Nawrockému silný mandát, přestože se jedná o formálně ceremoniální pozici. Polský prezident má omezené pravomoci, ale klíčové právo veta, které může zásadně ovlivnit zákonodárný proces - a právě to bude mít zásadní dopad na další směřování severního souseda České republiky.

Nawrockého volil venkov, mladí i starší

Podpora, kterou Nawrocki ve volbách získal, ukázala hluboké geografické a sociální rozdělení Polska. Zatímco Trzaskowski bodoval ve velkých městech jako Varšava, Krakov, Poznaň, Gdaňsk či Lodž a získal podporu především ve vzdělanějších a proevropsky orientovaných vrstvách, Nawrocki ovládl východní a jihovýchodní části země - tradiční bašty konzervativní pravice. Zvítězil především na venkově a v menších městech, kde je silná podpora tradičních hodnot, katolické víry a skepticismu vůči Bruselu.

Z pohledu demografického volili Nawrockého zejména mladí lidé ve věku 18 až 29 let, voliči do 39 let a zároveň starší generace ve věku nad 60 let. Právě kombinace mladších konzervativních voličů a seniorů, kteří oceňují důraz na stabilitu a národní zájmy, se ukázala jako rozhodující.

Trzaskowski naopak dominoval mezi voliči středního věku a s vyšším vzděláním, kteří si přejí moderní, otevřené a evropsky ukotvené Polsko.

Nawrocki se profiluje jako konzervativní obránce tradičních hodnot a národní suverenity. Veřejnosti byl do nedávna znám spíš jako ředitel Institutu národní paměti. Je vášnivým amatérským boxerem, sportovcem a je velmi aktivní na sociálních sítích. Jeho kampaň stavěla na kontrastu vůči liberální vládě Donalda Tuska a slibovala "prezidenta obyčejných Poláků".

V únoru 2024 byl zařazen na seznam osob hledaných Ruskem pro obvinění z trestného činu v souvislosti s akcemi týkajícími se odstranění pomníků připomínajících přítomnost Rudé armády na polském území v letech 1944-1989.

Nawrocki chce dal podporovat Ukrajinu

V kampani však Nawrocki čelil také aféře kolem vlastnictví bytů. V předvolební debatě tvrdil, že vlastní pouze jeden byt. Záhy však vyšlo najevo, že mu patří byty dva, přičemž jeden získal za podezřelých okolností od důchodce. Kritici ho obvinili ze zneužití důvěry. Nawrocki se bránil tím, že byt věnuje charitě a že seniorovi poskytoval náležitou péči.

V zahraniční politice vítěz volby podporuje pokračující pomoc Ukrajině, zároveň však odmítá její rychlé přijetí do struktur NATO a EU, přinejmenším ne za současné situace. Oproti Trzaskowskému, který sázel na prohlubování evropské integrace a posílení vztahů s Berlínem a Paříží, Nawrocki zastává skeptický postoj vůči migraci, klimatické politice EU i další centralizaci moci v Bruselu.

Gratulace od Orbána a podpora od Trumpa

Pomocnou ruku v průběhu předvolební kampaně Nawrockému podal i staronový americký prezident Donald Trump. Před měsícem jej přijal v Bílém domě. Minulý týden dokonce Kristi Noemová, americká ministryně vnitřní bezpečnosti a významná Trumpova spojenkyně, Nawrockého důrazně chválila a osobně vyzývala Poláky, aby ho volili.

Zvolení Nawrockého znamená komplikace pro Trumpova jmenovce, polského premiéra Donalda Tuska. Jeho proevropská koalice nemá dostatek hlasů k tomu, aby mohla případná prezidentská veta přehlasovat. Stejně jako jeho předchůdce v křesle prezidenta Andrzej Duda tak Nawrocki může účinně blokovat vládní legislativní agendu. To platí například pro reformu justice či v otázce liberalizace potratového zákona - obě témata byla součástí Tuskovy volební kampaně.

Nawrockého vítězství bylo přijato s nadšením v Budapešti, maďarský premiér Viktor Orbán mluví o "fantastickém vítězství". V Berlíně a Bruselu převažuje spíše skepse, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Nawrockému gratuloval a vyjádřil naději v pokračování spolupráce obou zemí.