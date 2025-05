"Za všechno může Izrael." Alarmující zpráva o antisemitismu na Harvardu

Na nejstarší a nejslavnější univerzitě v USA se 67 procent židovských studentů necítí komfortně při vyjadřování svých názorů a ještě více (73 procent) se jich necítí bezpečně při vyjadřování svých politických názorů. Skoro tři pětiny židovských studentů Harvardovy univerzity uvedly, že zažily diskriminaci, stereotypizaci a negativní předpojatost.

To vše vyplývá z 300stránkové zprávy, objednané v roce 2023 rektorkou univerzity Claudine Gayovou.

Každý rok pořádají na Harvardu akci, kdy se vybraní studenti podělí s ostatními o svůj životní příběh. V akademickém roce 2023-2024 se chtěl jeden židovský student podělit o příběh svého dědečka, který přežil holokaust. Organizátoři mu to začali rozmlouvat. Proč? Pomáhal totiž přeživším Židům dostat se do Izraele. Podle organizátorů to bylo "nevkusné" a "ve své podstatě jednostranné", protože nezmiňoval osud Palestinců.

Zpráva zmiňuje, že nešlo zdaleka o ojedinělý případ. Po masakru ze 7. října 2023 sepsalo 33 studentských organizací na Harvardu prohlášení, podle kterého je za útok "plně zodpovědný Hamás". Ovšem po začátku odvetné války v Gaze bylo některým židovským a izraelským studentům řečeno - ostatními studenty, asistenty i vyučujícími -, že jejich přítomnost je urážlivá a je "předmětem politické kontroverze". Někteří byli vyzváni, aby odsoudili Izrael. Židovským studentům na akademických cestách pak mělo být řečeno, že jejich "židovská tradice se stala neoddělitelnou od osadnicko-koloniálního projektu". Jiným bylo řečeno, že sdílejí vinu za zvěrstva páchaná Izraelem.

Autoři zprávy uznávají, že studenti i vyučující na Harvardu mají plné právo kritizovat Izrael. "Kritika ale neospravedlňuje zastrašování, vylučování, šikanování nebo obtěžování členů naší komunity, ani neospravedlňuje narušování fungování univerzity," píše se ve zprávě. Mnozí židovští studenti se rozhodli raději skrývat svou identitu, a dokonce i nežidovští studenti se raději vyhýbali hovoru na téma Izrael.

Někteří židovští studenti raději odmítli nabídky k přijetí na Harvard. Další se rozhodli nepokračovat ve studiu. Dokument také uvádí, že někteří židovští studenti lékařských fakult se vyhýbali stážím v harvardských nemocnicích - kvůli hluboké politizaci prostředí.

"Slyšeli jsme to od mnoha desítek nežidovských studentů, vyučujících i zaměstnanců, kteří byli hluboce znepokojeni tím, co popisovali jako nesnášenlivost, která se vkradla do vysokého školství a která se projevuje i na Harvardu," píší autoři zprávy.

Na sociálních sítích se v příspěvcích pravidelně objevovaly výrazy jako "izraelská špína" a "sionističtí špinavci". Na univerzitě se v roce 2024 objevily antisemitské letáky, kde ruka s Davidovou hvězdou držela v oprátce černocha (boxera Muhammada Aliho) a Araba (někdejšího egyptského prezidenta Gamála Násira).

Mnozí izraelští studenti se kvůli antisemitismu vyhýbali některým studijním programům, kurzům a diskusím, zmiňují dále autoři zprávy. Na akci pro rodiny rukojmích ze 7. října 2023 se Harvard rozhodl z bezpečnostních důvodů židovské studenty přemístit, zatímco protestující se volně pohybovali kolem. Izraelští studenti zažívali situace, že s nimi ostatní studenti odmítali hovořit, odmítali být s nimi ubytováni a označovali je za studenty z "genocidní země". Na akci Harvardského centra pro blízkovýchodní studia byl masakr ze 7. října popsán jako útok na "izraelské židovské osady". Na jiné akci byl prý Izrael líčen jako existující pouze proto, aby utlačoval Palestince.

Podle obsáhlé zprávy mnozí aktivisté proti Izraeli přešli od volání po spravedlnosti pro Palestince ke stereotypnímu pojetí ve smyslu: Izrael není stát, ale spíše "osadnická kolonie" bílých Evropanů, kteří nemají žádný skutečný vztah k zemi, kterou ukradli. "Tento názor," upozorňují autoři, "měl podporu mezi částí zaměstnanců a studentů a lze jej nalézt i v některých harvardských učebních plánech a studijních programech." Pikantní je, že ho sdílí i "malá, ale hlasitá" skupina amerických židovských studentů.