Zahraničí

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

ČTK ČTK
před 48 minutami
Soud poslal na doživotí za mříže Australanku Erin Pattersonovou vinnou z vraždy tří příbuzných pomocí muchomůrek zelených a z pokusu o vraždu čtvrté osoby, informují agentury. Soud v Melbourne uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.
Muchomůrka zelená (ilustrační foto).
Muchomůrka zelená (ilustrační foto). | Foto: Wikimedia Commons

Teprve po uplynutí 33 let bude moci dnes padesátiletá matka dvou dětí smět požádat o podmínečné propuštění.

Vyhlášení trestu bylo poprvé v historii státu Victoria vysíláno živě v televizi. Tato novinka podtrhuje enormní pozornost, kterou tento případ vzbudil po celém světě.

Pattersonovou už v červenci porota shledala vinnou, ale trest byl oznámen až nyní. Zahrnuje tři doživotní tresty odnětí svobody za vraždu a 25 let za pokus o vraždu. Tyto tresty si odpyká současně. Soud se usnesl, že žena úmyslně s pomocí jedovatých hub otrávila čtyři lidi, včetně svého tchána a tchyně.

Pattersonová z Leongathu nedaleko Melbourne na jihovýchodě Austrálie uspořádala 29. července 2023 rodinný oběd, kdy hostům servírovala hovězí Wellington. Jde o anglický pokrm ze svíčkové, která je zapečená v listovém těstě s houbovou nádivkou. Tři z hostů krátce nato zemřeli na následky otravy vysoce jedovatými muchomůrkami, jeden z pastorů, který seděl u stolu, přežil, ale byl těžce nemocný.

Houbě, jejíž vědecký název je Amanita phalloides, se také přezdívá klobouk nebo kalich smrti. Je totiž je považovaná za nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky.

Pattersonová byla několik měsíců po úmrtích zatčena a její dům prohledán. Od té doby byla ve vazbě. Vždy popírala, že by jedovaté houby do jídla zpracovala úmyslně.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér
1:00

Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací mezi Rusy sovětský teror s léčebnami

Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací mezi Rusy sovětský teror s léčebnami
32:17
zahraničí Aktuálně.cz Obsah vražda doživotí Austrálie otrava muchomůrka zelená

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

ŽIVĚ
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

Argentinský prezident Javier Milei utrpěl v neděli drtivou porážku v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires.
před 41 minutami

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání
Prohlédnout si 0 fotografii
před 48 minutami
Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Soud v Melbourne uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.
před 53 minutami
Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Rozhodčí Jan Hribik se na olympiádě potká s naprostou elitou. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil i o emocích na MS nebo kultivaci českého prostředí.
před 57 minutami
"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér
1:00

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

"Je to součást širší války Ruska proti Ukrajině - pokus o zdecimování našeho vedení a oslabení našeho odhodlání," řekl Arsenij Jaceňuk.
před 1 hodinou

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon
Prohlédnout si 32 fotografií
Včera odpoledne začal prezentací koncernu VW mnichovský autosalon. A po delší době byl koncernový večírek skutečně bohatý na novinky.
Nejvíce samozřejmě zaujala předprodukční verze Škody Epiq.
Další zprávy