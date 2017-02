Kdo nařídil vraždu Kima? Zkušený analytik ukazuje na tajemnou severokorejskou rozvědku Třetí patro

před 10 minutami

Za vraždou Kim Čong-nama v Malajsii mohla stát zpravodajská služba, která podléhá přímo severokorejskému diktátorovi Kim Čong-unovi. Myslí si to americký analytik Michael Madden, který se KLDR dlouhodobě věnuje. "Pokud je za činem severokorejský stát, je vyloučené, aby o tom Kim Čong-un nevěděl," dodává i koreanista Petr Bláha. Dvěma ženám, které kvůli atentátu na staršího bratra severokorejského vůdce zatkla policie, hrozí nyní poprava.

Kuala Lumpur - Dvěma ženám hrozí za vraždu bratra severokorejského vůdce trest smrti. Prokurátor se chystá obvinit z vraždy Vietnamku Doan Thi Huong a Indonésanku Siti Aisyahovou.

Jenže útok na Kim Čong-nama ženy sice s největší pravděpodobností provedly, ale malajsijská policie nemá v rukou ty, kteří čin zosnovali.

Policie mezitím zveřejnila nové podrobnosti o ránu 13. února, kdy Kim Čong-nam, bratr diktátora Kim Čong-una, zemřel na otravu chemickou látkou VX.

Obě ženy a čtyři Severokorejci seděli spolu od sedmi hodin ráno v letištní restauraci.

Když Kim Čong-nam dorazil krátce před devátou, aby prošel odbavovacím automatem do tranzitního prostoru, ženy k němu z obou stran přistoupily. Jedna mu pak tvář pomazala chemikálií.

Obě si následně odešly na toalety umýt ruce, potvrdila policie.

Vietnamku policisté zadrželi o dva dny později, když chtěla odletět do Hanoje, ale pasový úředník ji poznal podle záznamů průmyslové kamery. Indonésanku zatkli v hotelu nedaleko letiště.

Tajemné Třetí patro

Čtyři Severokorejci stihli Malajsii opustit, než je začali vyšetřovatelé s činem spojovat.

Mezi nimi byl i severokorejský diplomat Ri Če-nam. Americký analytik Michael Madden, který provozuje specializovaný server North Korea Leadership Watch, tvrdí, že tento muž patří k severokorejské zpravodajské službě, nazývané poněkud tajemně Třetí patro.

Jde o speciální rozvědku, která je podřízená přímo prezidentu Kim Čong-unovi a informace předává rovnou jemu.

Název vznikl podle toho, že rozvědka původně sídlila ve třetím patře budovy vládní Korejské strany práce.

Zásoby chemických zbraní, ke kterým patří i použitá VX, podle Maddena spravuje Nejvyšší velitelská garda, nazývaná také "jednotka 963". Je to elitní formace, ve které slouží nejprověřenější vojáci z rodin zcela oddaných režimu.

Vybíjení konkurence v rodině, ale bez Prahy

"Nepochybuji o tom, že za činem je severokorejský stát. A v takovém případě o tom Kim Čong-un určitě věděl," řekl Aktuálně.cz koreanista Petr Bláha. "Zřejmě chce vybít konkurenční větev v rodině a ani to načasování není náhodné. Je to vzkaz Spojeným státům a vůbec světu. Od osmdesátých let Pchjongjang tyto likvidační akce dělal jen v Jižní Koreji."

Bláha se však nedomnívá, že by Kim Čong-unovu strýci Kimu Pchjong-ilovi, který je nyní velvyslancem v Praze, hrozil podobný osud.

"Kdyby se cítil ohrožen, měl už v minulosti dost příležitostí, aby odešel do exilu. Přitom loni v létě byl na poradě severokorejských velvyslanců v Pchjongjangu a byl zachycen na fotografiích společně s Kim Čong-unem. Zjevně nemá žádné mocenské ambice," říká Bláha.

Malajsie po útoku rovněž nařídila uzavřít sídla dvou firem v metropoli Kuala Lumpur, které obcházely zákaz zbrojařských obchodů se Severní Koreou. Jde o společnosti International Global System a International Golden Services.

Dosud patřila Malajsie k malému počtu států, které udržovaly s KLDR politické a ekonomické kontakty. Podle agentury Reuters ale nyní Malajsijci zvažují uzavření svého velvyslanectví v severokorejském Pchjongjangu.

Kamery na letišti zachytily vraždu bratra severokorejského vůdce | Video: Reuters | 00:57

autor: Martin Novák