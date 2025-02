Trump sliboval v kampani masové deportace migrantů, zatím zaostává i za Bidenem

Americký prezident Donald Trump za první měsíc ve funkcí deportoval 37 660 osob, vyplývá z nově zveřejněných údajů ministerstva vnitřní bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Trump tak podle ní za měsíc deportoval méně lidí než jeho předchůdce v Bílém domě Joe Biden, v jehož posledním roce ve funkci docházelo měsíčně v průměru k 57 tisíc deportací.

Vysoce postavený představitel Trumpovy administrativy a experti se ovšem podle Reuters shodují, že tempo zatýkání přistěhovalců, kteří do země přišli nelegálně, a jejich následná deportace, se v nadcházejících měsících zrychlí.

Mluvčí úřadu Tricia McLaughlinová uvedla, že počet deportací za Bidenovy vlády je "uměle zvýšený", protože nelegální migrace do USA byla za vlády demokrata častějším jevem, než tomu je nyní.

Migrace byla stěžejním bodem Trumpovy předvolební kampaně. Republikán v této souvislosti voličům sliboval největší deportační operaci v amerických dějinách, během níž z USA vyhostí miliony přistěhovalců, kteří nemají povolení k pobytu.

Nově zveřejněné údaje podle Reuters naznačují, že Trumpovi by se ani do konce roku nemuselo povést dosáhnout úrovně deportací z loňského roku, kdy bylo zadrženo mnoho migrantů ve chvíli, kdy nelegálně překročili hranice, což jejich deportaci usnadnilo. Deportace se však mohou zrychlit v příštích měsících, k čemuž by mohly přispět dohody Guatemaly, Salvadoru, Panamy a Kostariky o převzetí deportovaných osob z jiných zemí, uvedly zdroje. Kromě toho Trumpova administrativa zároveň zavádí opatření, která mají zjednodušit zatýkání migrantů, kteří žijí v USA nelegálně, ale nemají záznam v rejstříku trestů.

Americká armáda asistovala při více než deseti vojenských deportačních letech do Guatemaly, Hondurasu, Panamy, Ekvádoru, Peru a Indie. Trumpova administrativa také letecky přepravila venezuelské migranty na americkou námořní základnu v zátoce Guantánamo. Koncem ledna Trump uvedl, že jeho administrativa se připravuje zadržet tam až 30 tisíc migrantů, a to i přes odpor lidskoprávních skupin.

Americké vězeňské zařízení známé jako Guantánamo na pobřeží Kuby bylo zřízeno v roce 2002 za administrativy tehdejšího amerického prezidenta George Bushe mladšího v rámci "války proti terorismu" po útocích na Spojené státy z 11. září 2001. USA využívají Guantánamo k zadržování cizinců, které podezřívají z terorismu.