Za to zaplatíte. Moderátor ruské TV zůstal jako opařený po tvrdém výpadu Izraelce

Amir Weitmann, šéf libertariánského uskupení v izraelské straně Likud, vystoupil tento týden v ruské státní zpravodajské televizi RT a hovořil o bojích mezi Izraelem a ozbrojenci Hamásu a také o válce Ruska s Ukrajinou. Otázky mu pokládal britský moderátor ve službách prokremelské stanice Rory Suchet. Weitmann Sucheta téměř nepustil ke slovu a moderátora v přímém přenosu jasně zastínil.

Při rozhovoru o nedávných tvrzeních týkajících se nemocnice al-Ahlí ve městě Gaza Weitmann kritizoval Rusko a řekl, že "my tuto válku dokončíme, vyhrajeme, protože jsme silnější. Poté za to Rusko zaplatí, věřte mi, Rusko za to zaplatí".

"Rusko podporuje nepřátele Izraele. Rusko podporuje nacisty, kteří na nás chtějí spáchat genocidu, a Rusko za to zaplatí," řekl Weitmann. "My tuto válku vyhrajeme. Potom nezapomeneme na to, co děláte, nezapomeneme, přijdeme, postaráme se o to, aby Ukrajina zvítězila. Zajistíme, abyste zaplatili cenu za to, co jste udělali, vy jako Rusko."

Suchet se ke konci rozhovoru zmohl na pouhé konstatování, že se tato diskuze přelila do "vášnivé rozepře" a dal také najevo, že s Weitmannovou intepretací nesouhlasí. "Ne, obávám se, že ne," kontroval Suchet na řečnickou otázku Weitmanna, zda je mu jasné, že Rusko za agresi na Ukrajině a údajnou podporu Hamásu zaplatí.

Rusko oficiálně zůstává neutrální a nepodporuje ani jednu stranu. Moskva neodsoudila ani brutální útoky teroristů Hamásu ze 7. října, řešení konfliktu podle ní spočívá ve vzniku samostatného palestinského státu.

