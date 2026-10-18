Za škody zaplatíte, vzkázal Macron protestujícím. Slíbil tvrdý zásah

Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil tvrdě zasáhnout proti lidem, kteří se účastnili v sobotu střetů v ulicích. Za škody zaplatí a budou pykat, řekl v televizním projevu. Za střety podle něj mohou členové krajně levicových skupin, ke kterým se přidali delikventi. Na konci proslovu vyzval ke klidu, jednotě a respektu. Od opozičních politiků Macron za projev sklidil ostrou kritiku.
Macron také oznámil jednání s organizacemi studentů, kteří protestovali v posledních týdnech, a cestu do Perského zálivu, aby zajistil dodávky paliva.
Sobotní události jsou podle Macrona mimořádně vážné. Dal najevo, že ho střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a radnice či rabování pobouřily. „Co mají v hlavě? Jak toto mohou Francouzi udělat Francii?“ řekl prezident.
Neústupnost k vandalům
Macron vyzval k potrestání pachatelů. "Ti, kdo ničili, musí pykat, ti kteří rabovali, musí uhradit škodu, ti, kdo se snažili, aby padla republika, se z toho budou zodpovídat," řekl v předtočeném projevu. Dodal však, že nelze zaměňovat lidi, kteří pokojně demonstrovali, s těmi, kteří páchali násilí.
"Chci být velmi jasný - vůči vandalům a těm, kdo páchali násilí, budeme neústupní," uvedl.
Prezident oznámil, že vláda v pondělí začne jednat o tom, jak pomoci lidem, jejichž majetek byl v sobotu poškozen. Vyjádřil podporu starostům, policistům, a také řemeslníkům či majitelům obchodů.
Macron vyzval politické strany a další organizace, aby jasně odsoudily násilí. Dodal, že prefekti ve spolupráci se starosty budou moci v některých případech zakázat demonstrace.
Začátek jednání se studenty
Macron také oznámil, že vláda zahájí širší jednání se studentskými organizacemi. Studenti středních škol v sobotu znovu vyšli do ulic, aby podpořili své požadavky na zlepšené fungování školství. Podle prezidenta Francie také prostřednictvím cen paliv pociťuje dopady války na Blízkém východě, které se neúčastní.
"Naslouchání a dialog neznamenají slabost ani beztrestnost," uvedl Macron. Poukázal, že Francie se nachází šest měsíců před prezidentskými volbami. "Všichni ti, kteří vám dnes vysvětlují, jak moc naléhavé je vyrazit do ulic, demonstrovat a dělat nepořádek, nemají jiného cíle než ohrozit republiku a ukrást debatu," řekl Macron.
Opoziční politici reagovali na Macrona ostrou kritikou. "Tato zbabělá a dezorientovaná moc už nemá, co říct Francouzům a nemá jim ani, co nabídnout. Nemá ani sílu je ochránit," uvedl předseda krajně pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella.
Podle exministra vnitra a představitele pravicových Republikánů Bruna Retailleau je prezident "neschopný postavit státní sílu proti chaosu, který ohrožuje republiku". Retailleau vyzval Macrona k vyhlášení stavu nouze v zemi.
Macronovo oznámení, že vláda si pozve strany, aby veřejně odsoudily násilnosti, přirovnala šéfka Zelených Marine Tondelierová k předvolání k tabuli ve škole. "Pokud se dostavíme do Matignonského paláce (sídla vlády), tak to bude, abychom pracovali na řešení sociální, ekologické a demokratické krize," uvedla opoziční politička ve vysílání stanice BFMTV.
Některým odborovým svazům pak v Macronově proslovu chyběly zmínky o konkrétních opatřeních, která hodlá vláda učinit například ve školství.
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