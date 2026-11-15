Za říjnový útok na kostel v Jordánsku padly tři tresty smrti. Soud mluví o teroristickém spiknutí

Soud v Jordánsku odsoudil tři muže k trestu smrti oběšením za říjnový útok na kostel v governorátu Karak, informovala v neděli agentura AFP. Kromě útoku, který si vyžádal devět mrtvých, soud pachatele shledal vinnými také ze spiknutí za účelem spáchání teroristických činů a propagace idejí teroristické organizace.
"Soud pro státní bezpečnost vynesl rozsudek, jímž odsoudil k smrti tři zločince, kteří spáchali teroristický útok," uvedla jordánská armáda v prohlášení.
Útočníci 23. října zaútočili na pohřeb v řeckopravoslavném kostele v obci Hammúd, ve které žije početná křesťanská menšina a která leží asi 120 kilometrů jižně od Ammánu. Kromě devíti mrtvých si útok vyžádal i 25 zraněných.
Odsouzení Jordánci - dva bratři a jejich švagr - po útoku uprchli. Zadržet se je podařilo o tři dny později. K útoku se dosud žádná zločinecká organizace nepřihlásila a podle bezpečnostních složek neměli pachatelé na žádnou organizovanou skupinu vazby.
Agentura Reuters poukazuje na to, že Jordánsko patří ke spojencům Washingtonu v boji proti extremismu a že podobné nábožensky motivované útoky jsou v této zemi vzácné.
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