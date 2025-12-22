Přeskočit na obsah
Zahraničí

Za produktivní označil Witkoff rozhovory, které vedla ukrajinská delegace

ČTK

Za produktivní a konstruktivní označil dnes zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Vyjádřil se tak na síti X.

Steve Witkoff
Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff.Foto: REUTERS
Američané v Miami jednali také se zástupci Ruska, které válku na Ukrajině před téměř čtyřmi roky napadením sousední země odstartovalo.

"Ukrajina zůstává nadále plně odhodlána dosáhnout spravedlivého a udržitelného míru. Naše sdílená priorita je zastavit zabíjení, zajistit garantovanou bezpečnost a vytvořit podmínky pro obnovu, stabilitu a dlouhodobou prosperitu Ukrajiny," uvedl Witkoff.

"Mír nesmí být pouze zastavením bojů, ale také důstojným základem pro stabilní budoucnost," doplnil.

"Pracujeme konstruktivně a věcně. Počítáme s dalším pokrokem a praktickými výsledky," vyjádřil se už předtím na platformě Telegram v podobném duchu hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov.

Také ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev po sobotním jednání s Američany uvedl, že rozhovory byly konstruktivní a že budou dnes pokračovat. Do Moskvy se má Dmitrijev vrátit v pondělí a pak informovat ruského prezidenta Vladimira Putina o vyjednávání.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před začátkem rozhovorů v pátek uvedl, že jednání o mírovém plánu na ukončení války pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude potřeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.

Jestli jednání v Miami přinesla nějaký konkrétní pokrok, zatím není zřejmé.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhl, aby se uskutečnila přímá trojstranná jednání o ukončení války.

Ukrajina bude podle Zelenského návrh na takovouto schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového.

