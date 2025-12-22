Za produktivní označil Witkoff rozhovory, které vedla ukrajinská delegace

Za produktivní a konstruktivní označil dnes zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Vyjádřil se tak na síti X.
Američané v Miami jednali také se zástupci Ruska, které válku na Ukrajině před téměř čtyřmi roky napadením sousední země odstartovalo.
"Ukrajina zůstává nadále plně odhodlána dosáhnout spravedlivého a udržitelného míru. Naše sdílená priorita je zastavit zabíjení, zajistit garantovanou bezpečnost a vytvořit podmínky pro obnovu, stabilitu a dlouhodobou prosperitu Ukrajiny," uvedl Witkoff.
"Mír nesmí být pouze zastavením bojů, ale také důstojným základem pro stabilní budoucnost," doplnil.
"Pracujeme konstruktivně a věcně. Počítáme s dalším pokrokem a praktickými výsledky," vyjádřil se už předtím na platformě Telegram v podobném duchu hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov.
Také ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev po sobotním jednání s Američany uvedl, že rozhovory byly konstruktivní a že budou dnes pokračovat. Do Moskvy se má Dmitrijev vrátit v pondělí a pak informovat ruského prezidenta Vladimira Putina o vyjednávání.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před začátkem rozhovorů v pátek uvedl, že jednání o mírovém plánu na ukončení války pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude potřeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.
Jestli jednání v Miami přinesla nějaký konkrétní pokrok, zatím není zřejmé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhl, aby se uskutečnila přímá trojstranná jednání o ukončení války.
Ukrajina bude podle Zelenského návrh na takovouto schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového.
Šulc sází gól za gólem. Dvěma trefami zařídil Lyonu pohárové vítězství nad outsiderem
Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže.
Úchvatná Villa, po 100 letech má 10 výher v řadě. Barcelona urvala důležité vítězství
Fotbalisté Aston Villy v 17. kole anglické ligy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě. Dvěma góly se o to zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu.
Už více než polovina unesených školáků je doma. Nigerijci osvobodili dalších 130 dětí
V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než 230milionové země. V neděli o tom informovala agentura AFP.
Sparta znovu selhala, od Vítkovic doma schytala šest gólů. Vedou Pardubice
Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.