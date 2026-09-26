Za převádění branců z Ukrajiny na Slovensko chtěli tisíce eur, hrozí jim vězení

Voják a civilista, kteří byli součástí organizované skupiny, zajišťovali nelegální přechod lidí podléhajících vojenské povinnosti z Ukrajiny na Slovensko. Oběma hrozí až devítiletý trest odnětí svobody, napsal v sobotu s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu a slovenskou tiskovou agenturu TASR web aktuality.sk. Ukrajina od února 2022 čelí ruské vojenské agresi.
Vyšetřující orgány zjistily, že voják prostřednictvím svých známých vyhledával zájemce o nelegální překročení hranice a jeho komplic je dopravoval na předem určené místo v její blízkosti. Aby obešli hraniční kontrolu, využívali tu část území, kde v určitý čas nebyli pohraničníci. Na přechod pak podle prokuratury měli přibližně 40 minut.
Za převádění si účtovali asi 7450 eur (přes 181 tisíc Kč) a policie je zadržela v Užhorodě v momentě, kdy si částku přebírali. Oběma nyní hrozí až devět let vězení, tříletý zákaz vykonávání určitých funkcí a propadnutí majetku. Úřady zároveň prověřují možné zapojení vojáků, kteří zajišťovali ochranu hranic.
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