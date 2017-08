Za pokus dostat trubkovou bombu do letadla dostal muž v Británii 18 let

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Trest 18 let vězení uložil ve středu soud v Manchesteru 43letému Nadeemu Muhammadovi za to, že se začátkem roku pokusil pronést do letadla trubkovou bombu. Podezřelý předmět byl na manchesterském letišti objeven při kontrole. Policisté ho sice zabavili, ale jeho nebezpečnost podcenili, a muž podle soudce, který postup úředníků kritizoval, tak málem unikl trestnímu stíhání. Improvizované výbušné zařízení bezpečnostní pracovníci našli 30. ledna v Muhammadově příručním zavazadle, když procházel kontrolou. Muž chtěl nastoupit do letadla společnosti Ryanair, s nímž měl namířeno do italského Bergama. Úředníkům tvrdil, že mu podezřelý předmět někdo musel podstrčit.

