Podkopla nohy syrskému uprchlíkovi. Po více než roce dostala kameramanka tříletou podmínku

před 6 minutami

V roce 2015 natáčela uprchlíky na srbsko-maďarské hranici. Když prorazili policejní zábrany a rozeběhli se na maďarskou stranu, Petra Laszlo se zachovala podle soudce "proti společenským normám". Za to, že syrskému běženci s malým chlapcem v náručí podrazila nohy, dostala nyní tříletou podmínku.

Szeged – Maďarská kameramanka Petra Laszlo, která se nechvalně proslavila útokem na běžence překonávající maďarskou hranici, byla odsouzena ke tříletému podmíněnému trestu za výtržnictví.

Novinářka v září roku 2015 natáčela na srbsko-maďarských hranicích, kde dav uprchlíků prorazil policejní zábrany a úprkem se vydal na maďarskou stranu. Nebyla to ale její reportáž, co obletělo svět, nýbrž záběry zachycující to, jak se běžence snažila zastavit.

Syřanovi, který utíkal přes hranice s malým chlapcem v náručí, podkopla nohy.

Na kameramanku televize blízké nacionalistickému Jobbiku se následně snesla vlna kritiky. Nedlouho poté přišla o práci.

Podle informací BBC se proti rozsudku plánuje odvolat. "Otočila jsem se a viděla několik stovek lidí, jak se vrhají proti mně. Bylo to neuvěřitelně děsivé," snažila se obhájit svůj čin před soudem v maďarském Szegedu.

Soudce argument, že jednala v sebeobraně, odmítl. Tříletou podmínku ji udělil za chování, které "je v rozporu se společenskými normami".

autor: Zahraničí