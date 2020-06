Násilí u protestů nebyl komplot Antify, naznačují záznamy. Deník vyvrací slova Trumpa

Mladý fotbalový záložník Adam Karabec podepsal novou smlouvu se Spartou Praha. Šestnáctiletý talent by měl podle kontraktu na Letné zůstat minimálně do roku 2023.

Karabec zahájil tuto sezonu v týmu do 19 let, během podzimu se přesunul do béčka a od jara je součástí ligového A mužstva. Za ně letos odehrál sedm zápasů a na konci května vstřelil v Karviné po minutě na hřišti branku, díky níž se stal třetím nejmladším střelcem v historii české ligy. V dalších zápasech si připsal i gólové asistence.

"Adam je velký sparťanský talent. Čeká ho ještě dlouhá cesta k tomu, aby se z něj stal důležitý hráč A-týmu, ale my mu k tomu dáme čas a prostor. Máme radost z toho, že můžeme dávat šanci fotbalistům z naší mládeže, zabudovávat talentované hráče do A-mužstva je totiž důležitou součástí naší koncepce," říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Karabec tak následoval svého jmenovce Adama Hložka, jenž se také v šestnácti letech prosadil do sparťanského áčka a je jeho oporou. "Adam je pro mě velký vzor, že se to v tak mladém věku dá zvládnout. Není to pravidlo, ale Adam je důkazem toho, že to jde," uvedl Karabec. "Určitě musím ještě zapracovat na fyzické síle, abych se vyrovnával se souboji v dospělém fotbale. Zároveň musím nabrat herní zkušenosti, které se snad dostaví s tím, jak budu dostávat šanci na trávníku," dodal mládežnický reprezentant.