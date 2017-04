Za nabídky děkujeme, ale z Budapešti se stěhovat nechceme, říká prorektor Středoevropské univerzity

před 23 minutami

Doufáme, že ústavní soud nový školský zákon, který je diskriminační, zruší, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Liviu Matei, prorektor Středoevropské univerzity (CEU). Maďarský parlament totiž v úterý přijal zákon, jehož nové podmínky znemožňují CEU v Maďarsku fungovat. Vláda Viktora Orbána tvrdí, že CEU musí splnit právní podmínky jako jakákoliv jiná univerzita. Úprava školského zákona ale cílí na instituci, kterou financuje americký miliardář maďarského původu George Soros, jehož Orbánova vláda považuje za jednoho ze svých nepřátel kvůli podpoře liberální a demokratické společnosti. Podle Mateie univerzita dostala nabídky z mnoha míst na přestěhování.

Aktuálně.cz: Co je nového v případu vaší univerzity?

Liviu Matei: Školský zákon míří k podpisu k prezidentovi. Některé nové dodatky byly přitom dodány jen noc před tím, než se hlasovalo. Všechno probíhalo ve zrychlené proceduře. Během toho vzniklo i několik právních chyb. Vláda měla například povinnost konzultovat Maďarskou akademii věd a národní konferenci rektorů. Nic z toho se nestalo a oni veřejně protestovali.

Dalším krokem nyní je, že zákon musí podepsat prezident. Tomu jsme poslali analýzu, proč je zákon neústavní a diskriminační. Prezident má pět dní na to, aby rozhodl. Když podepíše, začne zákon platit. Může ho ale také poslat zpět parlamentu nebo zaslat ústavnímu soudu.

Když by zákon šel do parlamentu, může být znovu přijat beze změn. Nebo parlament může změny udělat. Prezident už v tom nemá další slovo.

Prezident ho ale namísto parlamentu může poslat ústavnímu soudu. Pokud by soud řekl, že je neústavní, zákon je neplatný.

Co univerzita nyní dělá?

Napadli jsme zákon, poslali jsme vyjádření prezidentovi. Když zákon nepošle ústavnímu soudu, uděláme to sami. Využijeme i další právní možnosti.

Zároveň se snažíme zkontaktovat vládu a diskutovat o tom, co se dá dělat. Ale zatím se nám to nedaří. Vůči našim studentům a profesorům máme závazek, že budeme za jakýchkoliv okolností pokračovat.

Takže v tuto chvíli se nebavíte o možném přesunutí univerzity?

Ne, nebavíme. Nicméně velmi oceňujeme nabídky, které dostáváme, včetně té české. CEU začala v Praze, odkud byla vytlačena Václavem Klausem, takže by to byl svého druhu návrat. Ale my se už nechceme stěhovat. Budeme se snažit dělat, co budeme moci, abychom zůstali v Maďarsku.

Ale samozřejmě kdo ví, co se stane a jakým směrem se maďarská vláda vydá. Dostali jsme nabídky, abychom se přesunuli do Vídně, do litevského Vilniusu, do Polska, na dvě místa do Kanady, do několika amerických měst. Nabídek máme dost, ale opravdu chceme zůstat tady.

Kontaktoval vás někdo z Česka ohledně nabídky?

Pokud vím, tak ne. Dostali jsme však z Česka mnoho různých vyjádření podpory včetně národní konference rektorů, což je pro nás velmi důležitá podpora a mnohokrát za ni děkujeme.

Současný český vicepremiér Andrej Babiš dokonce zmínil konkrétní budovu v Praze, kde by CEU mohla být, ale musela by si ji opravit. Měla by univerzita v případě, že by se musela stěhovat, dost prostředků, když nedávno dokončila rekonstrukci kampusu v Budapešti?

Jak už jsem řekl, nechceme se stěhovat nikam. Ale máme záruku, že budeme mít zdroje pro jakýkoliv scénář.

Co by se v takovém případě stalo s kampusem v Budapešti? Dostal by ho stát?

To ne, to by bylo ilegální. Dokud Maďarsko udržuje aspoň zdání právního státu, tak není možné obsadit naše budovy. Je to krásný kampus, my ho prostě chceme využívat, a ne ho opustit a někomu ho dát.

V diskusích v Česku se také objevil názor, že byste mohli mít podobné problémy s akreditací a uznáváním diplomů, jaké se objevily nyní v Maďarsku. Řešili jste nějaké možnosti změny akreditačních procedur?

Neřešili jsme to, protože se nechceme přesunovat. Tato maďarská vláda říkala, že tu fungujeme protiprávně. To není pravda, všechno bylo podle práva. A proto museli změnit zákony - podle těch dosud existujících nám nic nemohli udělat. Přijali kvůli tomu velmi omezující a velmi neobvyklá pravidla, která platí jen pro Maďarsko.

Žádná jiná vláda v Evropě nechce, aby pro fungování univerzity byla podepsána mezivládní dohoda. Kdybychom se - tedy velmi teoreticky a nepravděpodobně - museli stěhovat, tak bychom neměli stejný problém jako tady.

Dostali jste dostatečnou podporu od současné americké vlády?

Podpora, ačkoliv ještě není vidět, je ohromná. Brzy se stane veřejně známou a je to mnohem víc, než by kdo čekal. Vysvětlení je jednoduché: Středoevropská univerzita je americkou univerzitou. Pro vládu a pro Kongres, pro obě strany, republikány i demokraty, je nepřijatelné, že vláda jiného státu útočí na americkou instituci.

Jak v této situaci můžete na univerzitě normálně učit a fungovat?

Chceme věřit, že to bude možné. Zákon má velmi podivnou součást, že platnost všech podmínek je okamžitá, že tam není žádná přechodná doba.

V současných podmínkách tedy můžeme fungovat do roku 2020 s tím, že pokud nesplníme ty nové, tak nemůžeme přijímat nové studenty od akademického roku 2018/2019. Letos ještě ano a ti, kdo studují, mohou školu dokončit. Máme trochu času a mezitím všem říkáme - jděte na vyučování, pracujte dál.

Dá se nyní odhadnout, jak to celé dopadne?

Doufáme, že ústavní soud řekne, že zákon je neústavní. Také doufáme, že vláda bude mít politickou vůli najít řešení, ať už podle nového zákona, nebo pro jeho stažení.

autor: Martin Ehl

Související články