Mučil odpůrce prezidenta Asada, v Německu dostal syrský lékař doživotí

Na doživotí do vězení poslal v pondělí německý soud syrského lékaře, kterého shledal vinným z mučení odpůrců režimu bývalého syrského prezidenta Bašára Asada. Informoval o tom list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Proces trval déle než tři roky. Německo uplatňuje takzvanou univerzální jurisdikci, která umožňuje stíhat i závažné zločiny spáchané v zahraničí.

Nyní čtyřicetiletý Syřan přišel do Německa v roce 2015 a působil v zemi jako ortoped na klinikách ve spolkové zemi Hesensko. Zatčen byl v roce 2020 poté, co jej poznali další syrští uprchlíci v dokumentu o syrském městě Homsu. Podle nich pracoval lékař v letech 2011 a 2012 ve vojenských nemocnicích v Damašku a Homsu a také v jedné ze syrských věznic.

Obžaloba mu kladla za vinu, že své pacienty, kteří byli odpůrci Asadova režimu, mučil. Ve dvou případech je také podle obžaloby zavraždil, v jednom případě vpravil vězni do těla injekci s jedem. Lékař vinu odmítal. Soudní znalec u něj ale zjistil sadistické sklony.

Soud uložil Syřanovi doživotní trest a jeho vinu označil za zvlášť těžkou, což v německém právní řádu znamená, že je vyloučeno předčasné propuštění po odpykání 15 let za mřížemi.

Asadův režim se zhroutil loni 8. prosince krátce poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům novou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara. Kvůli válce v Sýrii, která trvala 14 let, uprchly ze země miliony lidí. Většina našla útočiště v sousedních zemích - Turecku, Libanonu či Jordánsku. Část z nich uprchla do Evropy, převážně do Německa.