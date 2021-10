Češi z Británie: Chybí rajčata, okurky i mléko, obchody nedostatek zboží maskují

"Člověk jde obchodem a je pořád plný. Jenže na konci uličky zjistí, že vybírá z jednoho jediného výrobku, který by jinak zabral čtvrtku malé police," popisuje situaci ve skotském Edinburghu hudebník českého původu Filip Holacký. Ve Spojeném království žije a pracuje už několik let. V poslední době si ale všímá něčeho neobvyklého: v obchodech je problém najít některé dřív běžně dostupné zboží.

Podle Holackého v obchodech někdy schází i základní věci, jako je mléko, ovoce nebo zelenina. "Vždy se snažíme si kupovat pomeranče ze Španělska a ty teď nejsou vůbec. Chybí kvalitní rajčata a okurky, kuřat je méně na výběr, většinou jen menší balení," popisuje mladý muzikant žijící ve skotském hlavním městě.

V posledních dnech média informovala zejména o nedostupnosti benzinu ve Velké Británii. V zemi schází zhruba 100 tisíc řidičů, kteří by palivo zaváželi na čerpací stanice. Lidé se začali v obavách předzásobovat a před pumpami se kvůli tomu tvoří dlouhé fronty. Některé stanice své zásoby vyprodaly a musely zavřít. Podle britské asistenční služby RAC byl benzin koncem minulého týdne v Británii nejdražší za posledních osm let - litr vyjde průměrně v přepočtu na 40 korun.

Spojené království odešlo vloni na konci února z Evropské unie, zásadní změna pravidel pohybu zboží a lidí mezi Británií a unií nastala letos v lednu. Řidičů, kteří jsou tradičně špatně placení, je nicméně v zemi nedostatek dlouhodobě. I proto není podle sociologa Jiřího Přibáně hlavní příčinou současných potíží právě brexit. "Větší roli hraje covid, změny v daňových předpisech nebo problematické vydávání řidičských průkazů," vyjmenovává v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Celosvětově pak pohonné hmoty zdražují i kvůli hurikánům Ida a Nicholas, které se letos prohnaly Mexickým zálivem a poškodily americkou ropnou infrastrukturu.

Nedostatek řidičů komplikuje rovněž dodávky zboží, o kterém mluvil i hudebník Holacký. Britská stanice BBC uvádí, že v obchodech může nyní pravidelně docházet čerstvé mléko. Málo lidí na rozvoz mají mlékárenské společnosti už od dubna. "Všiml jsem si toho až teď po nějaké době, protože obchody se to snaží maskovat," míní Filip Holacký. Po brexitu odešlo také mnoho zahraničních pracovníků v masném průmyslu, upozorňuje BBC. "V maloobchodech na vesnici, kam jezdím v soboty učit, je to ještě horší. Tam je vyloženě vidět, kolik toho schází," dodává muzikant.

Plynulost dodávek navíc může brzy ohrozit další překážka: na většinu zboží (s výjimkou potravin) dováženého z Evropské unie do Británie se nyní vztahují výjimky, usnadňující dodavatelům přechod na přísnější pobrexitová pravidla. Platnost úlev už britská vláda jednou prodlužovala, po Novém roce by ale měla vypršet.

Tankoval jsem v bezpečí v Nizozemsku

Petr Gabrhelík z anglického Sheffieldu je na rozdíl od hudebníka Filipa Holackého smířlivější. Popisuje, že na prázdné regály nikde nenarazil. "Přijde mi to jako přehnané strašení," míní. I on ale zaznamenal potíže s benzinem a naftou. "Když jsem se v pondělí vracel, natankoval jsem si v bezpečí v Nizozemsku. Můj kamarád jezdí s kamionem a říká, že nedostatek řidičů nebo třeba zdravotnického personálu je dlouhodobý problém, který nikdo neřešil," popisuje rodilý Moravan, který v Británii podniká dohromady už deset let. Ve svém okolí se setkal se zavřenými čerpacími stanicemi i prosbami pumpařů, aby lidé nekupovali víc paliva než pevně dané množství. Největší potíže má řetězec British Petroleum.

Podobně apeluje také vláda konzervativního premiéra Borise Johnsona. "Pojďme se pokusit uklidnit to," vyzval Johnson s tím, že krize se už začíná zlepšovat. Asi 10 tisíc řidičů a pracovníků drůbežáren chce jeho kabinet nalákat jednorázovou nabídkou dočasných pracovních víz. Jejich vydávání přitom dosud konzervativci odmítali. Asociace prodejců pohonných hmot PRA, která zastupuje bezmála 5500 z 8000 čerpacích stanic v zemi, ale Johnsonův optimismus rozporuje: zcela bez zásob benzinu byla podle ní ve středu stále víc než čtvrtina pump. Do ulic britských měst mezitím vyjely desítky náhradních cisteren a o víkendu by se do pomoci s rozvozem paliva měla zapojit i armáda.

Neobvyklou situaci zaznamenali na své nedávné dovolené v malebné Skotské vysočině i Viktor Švamberk s přítelkyní. "Párkrát se nám stalo, že na hlavních tazích v okolí Edinburghu byly na stojanech nalepeny cedule omezující čepování nafty částkou 30 liber (necelých 900 korun) na auto," popisuje s tím, že si úplně zavřených benzinek nevšimli. "S jediným praktickým dopadem 'zásobovací krize' jsme se setkali v obchodech s potravinami COOP, kde jsme tři dny marně sháněli balenou vodu. Měli ji až v sedmé pobočce," dodává Čech.

Problém ale panuje i v opačném směru. "Můj muž pracuje ve výrobě kávových nápojů a dost připravených výrobků jim momentálně stojí ve skladu a hrozí jim zkažení, protože nemá kdo přijet je vyzvednout a odvézt do Evropy," míní Kristýna Svoboda, která už osm let žije v Londýně. Menší ochotu jezdit právě do Spojeného království mají nyní i čeští dopravci. Bojí se komplikací se clem a kontrolami, napsaly středeční Hospodářské noviny.

K popsaným problémům se podle stanice BBC přidává také nedostatek nových aut, stavebního materiálu nebo hraček. V tomto případě jsou ale příčinou problémy s globálním obchodem, zejména s Čínou, které způsobila koronavirová pandemie. "A taky chybí zaměstnanci. Sehnat lidi, kteří by odvedli práci, jakou od nich očekávám, je teď nadlidský úkol. A to platíme nadstandardně," upozorňuje podnikatel Petr Gabrhelík z Sheffieldu.

Video: Muž se rozčílil u vyprodané britské benzinky