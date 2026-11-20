Za lepší školství a ochranu klimatu nebo proti povinné vojenské službě a rostoucím životním nákladům v pátek demonstrují mladí lidé po celém Německu. Některé protesty se konaly už dopoledne, další organizátoři svolali na odpoledne či večer. Demonstrace organizují různé mládežnické organizace, nemají centrálního pořadatele.
Policie je podle agentury DPA připravená i na případné násilnosti v ulicích, především v Berlíně či Frankfurtu nad Mohanem.
První podobné demonstrace, inspirované protestním hnutím mladých ve Francii, se v Německu konaly 31. října. Zúčastnily se jich desítky tisíc lidí. Demonstranti tehdy - stejně jako nyní - požadovali při školních stávkách a protestech v ulicích, aby politici věnovali více pozornosti jejich problémům.
Vyzývali mimo jiné k investicím do školství a vzdělávání a upozorňovali na rostoucí životní náklady. Řada mladých požadovala více úsilí v boji proti klimatickým změnám.
Někteří vyšli do ulic na protest proti nové podobě vojenské služby v Německu. Vláda kancléře Friedricha Merze na konci loňského roku schválila nový zákon, který mimo jiné zavádí takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby.
Poslanci Spolkového sněmu by ji mohli schválit v případě, že se daný rok nepodaří naplnit kvótu rekrutů dobrovolníky. Na protestech proti povinné vojně se ve Frankfurtu, Hamburku, Brémách či Kolíně nad Rýnem podle agentury DPA sešlo několik stovek lidí.
Menší zájem než před třemi týdny
Nejviditelnější skupinou, která k protestům vyzvala, je Gen Z regelt (Generace Z to zařídí). Na jejím protestu v Berlíně se podle regionální stanice rbb sešlo kolem čtyř tisíc lidí.
Organizátoři hovoří o šesti tisících. Mluvčí Gen Z regelt uvedli, že se na páteční protestní akce v 73 německých městech přihlásilo zhruba 21 tisíc lidí. Před třemi týdny měli 180 tisíc přihlášených.
K protestu u Braniborské brány v pátek vyzvala Spolková konference žáků, grémium, které od 80. let minulého století zastupuje zájmy školáků a studentů. Dopoledne počítala s účastí pět tisíc lidí.
Mezi její hlavní požadavky patří oprava škol, dostupná sociální péče na školách či zařazení tématu ochrany klimatu do školních osnov. Zástupkyně grémia Amy Kirchhoffová uvedla, že se skupinou Gen Z regelt obzvlášť v požadavcích týkajících se vzdělání ztotožňuje.
Ministryně vzdělání, rodiny, seniorů a mládeže Karin Prienová řekla, že má pro protesty mladých lidí pochopení. „Mladí lidé mají plné právo, aby pozvedli svůj hlas, a také, abychom jim vážně naslouchali,“ řekla agentuře DPA. Zároveň zdůraznila, že odmítá jakoukoli formu násilí při protestech.
Při posledním dni demonstrací na konci října přerostly protesty v násilnosti především ve Frankfurtu nad Mohanem, kde účastníci ničili výlohy, vyrabovali několik obchodů a házeli zápalné láhve na policisty.
Podle bulvárního listu Bild, který se odvolává na zprávu spolkových kriminalistů, zadržela policie při říjnových výtržnostech 568 lidí, z nichž ale 90 procent nemělo s tehdy nahlášenými demonstracemi nic společného.
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