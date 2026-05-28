Za křiku alláhu akbar pobodal tři lidi na švýcarském nádraží. Policie útočníka zadržela

Útočník ve čtvrtek na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi, stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že útočníka zadržela, jde o 31letého Švýcara. Motiv činu není znám. List Blick napsal, že podle svědků vykřikoval alláhu akbar (arabsky bůh je veliký).
Připravujeme podrobnosti.
Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství
Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů. Potvrdil to nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.
Viktorie sesadila Elišku, Jakub stále drží prvenství mezi chlapeckými jmény
Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku, která skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají pro své děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.
Charismatický šansoniér Garou se vrací do Prahy. Zazpívá Notre-Dame i Gitan
Kanadský zpěvák Garou vystoupí s velkou kapelou v rámci evropského tour The Best of na jediném koncertě v Praze, a to 2. října 2026 v Kongresovém centru. Garou je jedním z nejvýraznějších zpěváků frankofonního světa posledních pětadvaceti let.
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý herec Divadla Járy Cimrmana
Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl iRozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi.
Dovolená, která má všechno: Vítejte v Horním Rakousku
Ať už vás lákají horské túry s dechberoucími výhledy, odpočinková odpoledne u průzračných jezer nebo objevování místní kultury a regionální kuchyně, Horní Rakousko nabízí všechno na jednom místě. Přinášíme inspiraci, jak nasát jedinečný rakouský pocit už letos v létě.