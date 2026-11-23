Íránská zpěvačka Parastu Ahmadíová, která před několika lety na koncertě vystoupila bez šátku na hlavě, dostala spolu se čtyřmi členy své kapely 74 ran bičem, píše agentura Reuters s odkazem na íránská média. Íránské úřady se k žádosti agentury o komentář nevyjádřily.
Parastu Ahmadíová byla k trestu odsouzena v červnu, a to „za porušování veřejné mravnosti tím, že na internetu vytváří a zveřejňuje obscénní a nemorální obsah“.
Spolu se čtyřmi kolegy také dostala dvouletý zákaz cestování a hudebních a uměleckých aktivit, uvedl server Emtedad s odkazem na právníka umělkyně.
Ahmadíová koncert vysílala v prosinci 2024 na platformě YouTube.
Zpěvačka vystupovala v dlouhých černých šatech s ramínky a rozpuštěné vlasy jí splývaly přes ramena. V Íránu mají ženy povinnost nosit na veřejnosti hidžáb, muslimský šátek zakrývající vlasy.
Západní vlády a organizace na ochranu lidských práv kritizují bičování jako mučení a porušení mezinárodního práva. Írán odmítá obvinění týkající se dodržování lidských práv a tvrdí, že západní země by se měly soustředit na své vlastní problémy v oblasti lidských práv.
V posledních letech v Íránu zesílily protesty žen proti přísným zákonům platným v islámské republice. Na podzim 2022 se v zemi zvedla vlna protestů po smrti Mahsy Amíníové, která zemřela po zatčení kvůli porušení pravidel nošení hidžábu. Bezpečnostní složky demonstrace násilně potlačily. Mnoho žen ve velkých městech se ale i tak pravidlům týkajícím se oblékání odmítá podřídit.
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