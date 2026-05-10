Za Britem s hantavirem skočili zdravotníci s padákem. Žije na odlehlém ostrově

ČTK

Britští vojenští zdravotníci seskočili s padáky na odlehlý ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby pomohli Britovi, u něhož panuje podezření na nákazu hantavirem. Na svém webu to dnes uvedla stanice BBC, podle níž muž v polovině dubna opustil výletní loď MV Hondius, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Cestovatel se následně vypravil na ostrov Tristan da Cunha, kde žije.

Passengers of the cruise ship MV Hondius, which was affected by a hantavirus outbreak, arrive at Tenerife Sud airport
Mezitím na ostrově Tenerife dochází k evakuaci cestujících nakažené výletní lodi, která ráno připlula do tamního přístavu.Foto: REUTERS
Příznaky nákazy nahlásil dva týdny po opuštění výletní lodi a v současné době je v izolaci ve stabilním stavu, vyplývá ze zprávy BBC. U muže se objevil průjem a později horečka. Tristan da Cunha je podle stanice nejodlehlejší obydlené britské zámořské území, kde žije 221 obyvatel. Není tam přistávací dráha a je přístupné pouze z lodi.

V sobotu se na ostrov vypravila skupina šesti vojenských výsadkářů a dvou zdravotníků, které na místo dopravil vojenský letoun. Na ostrov seskočili padáky. Přivezli s sebou i zdravotnické zásoby. „Vzhledem ke kriticky nízkým zásobám kyslíku na ostrově byl výsadek zdravotnického personálu jediným způsobem, jak včas poskytnout pacientovi životně důležitou péči,“ uvedlo britské ministerstvo obrany. Úkolem vojenských zdravotníků je podle něj i podpora místního dvoučlenného zdravotnického týmu.

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Plavidlo MV Hondius s téměř 150 lidmi na palubě mezitím ráno dorazilo ke Kanárským ostrovům, kde začala evakuace cestujících a posádky, kteří budou letecky repatriováni do svých zemí. Foto: REUTERS

Podle ministerstva obrany je to první případ, kdy britská armáda pomocí padáků dopravila na místo zdravotníky, aby tam poskytli humanitární pomoc. „Tato mimořádná operace odráží náš neochvějný závazek vůči obyvatelům našich zámořských území a britským občanům, ať už jsou kdekoli,“ uvedla ministryně zahraničí Yvette Cooperová.

Plavidlo MV Hondius s téměř 150 lidmi na palubě mezitím ráno dorazilo ke Kanárským ostrovům, kde začala evakuace cestujících a posádky, kteří budou letecky repatriováni do svých zemí. Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru, oznámila v pátek WHO. Jedním ze dvou lidí s podezřením na nákazu je podle BBC zmíněný obyvatel ostrova Tristan da Cunha. Během nákazy zemřeli tři cestující z lodi. Někteří cestující plavidlo opustili už dříve a několik jich bylo přepraveno do Nizozemska.

Loď s nakaženými nebezpečným hantavirem stále nemá bezpečný přístav. Pasažéři s potvrzenou nákazou, které už podlehli tři lidé, byli v úterý evakuováni do Kapverd. Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu. | Video: Reuters
Italian Open

Bartůňková šokovala Řím. Na turnaj pronikla až dodatečně, teď skolila hvězdu

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka, které patří 94. místo v žebříčku WTA, porazila světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude sedmá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která římský turnaj vyhrála v letech 2017 a 2018.

