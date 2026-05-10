Za Britem s hantavirem skočili zdravotníci s padákem. Žije na odlehlém ostrově

Britští vojenští zdravotníci seskočili s padáky na odlehlý ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby pomohli Britovi, u něhož panuje podezření na nákazu hantavirem. Na svém webu to dnes uvedla stanice BBC, podle níž muž v polovině dubna opustil výletní loď MV Hondius, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Cestovatel se následně vypravil na ostrov Tristan da Cunha, kde žije.
Příznaky nákazy nahlásil dva týdny po opuštění výletní lodi a v současné době je v izolaci ve stabilním stavu, vyplývá ze zprávy BBC. U muže se objevil průjem a později horečka. Tristan da Cunha je podle stanice nejodlehlejší obydlené britské zámořské území, kde žije 221 obyvatel. Není tam přistávací dráha a je přístupné pouze z lodi.
V sobotu se na ostrov vypravila skupina šesti vojenských výsadkářů a dvou zdravotníků, které na místo dopravil vojenský letoun. Na ostrov seskočili padáky. Přivezli s sebou i zdravotnické zásoby. „Vzhledem ke kriticky nízkým zásobám kyslíku na ostrově byl výsadek zdravotnického personálu jediným způsobem, jak včas poskytnout pacientovi životně důležitou péči,“ uvedlo britské ministerstvo obrany. Úkolem vojenských zdravotníků je podle něj i podpora místního dvoučlenného zdravotnického týmu.
Podle ministerstva obrany je to první případ, kdy britská armáda pomocí padáků dopravila na místo zdravotníky, aby tam poskytli humanitární pomoc. „Tato mimořádná operace odráží náš neochvějný závazek vůči obyvatelům našich zámořských území a britským občanům, ať už jsou kdekoli,“ uvedla ministryně zahraničí Yvette Cooperová.
Plavidlo MV Hondius s téměř 150 lidmi na palubě mezitím ráno dorazilo ke Kanárským ostrovům, kde začala evakuace cestujících a posádky, kteří budou letecky repatriováni do svých zemí. Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru, oznámila v pátek WHO. Jedním ze dvou lidí s podezřením na nákazu je podle BBC zmíněný obyvatel ostrova Tristan da Cunha. Během nákazy zemřeli tři cestující z lodi. Někteří cestující plavidlo opustili už dříve a několik jich bylo přepraveno do Nizozemska.
