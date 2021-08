Za azyl pro běžkyni Cimanouskou migranty. Polsko si stěžuje na jednání Běloruska

Náměstek polského ministra vnitra obvinil Bělorusko, že přes společnou hranici posílá čím dál více migrantů v odplatě za to, že Varšava poskytla humanitární azyl běloruské běžkyni Kryscině Cimanouské. Sportovkyně se z olympijských her v Tokiu v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti, když veřejně kritizovala běloruské sportovní funkcionáře, uvedla agentura Reuters.

Podle náměstka Macieje Wonsika vede Minsk "za pomocí migrantů hybridní válku s Evropskou unií". Dodal, že ještě silněji se s tímto problémem potýká Litva, jejíž hranice s Běloruskem je méně střežená než ta polská. Běloruský režim podle Wonsika migranty z Iráku nebo Afghánistánu používá jako "živé zbraně". Wonsik v televizi WPolsce.pl řekl, že i polští pohraničníci na hranici s Běloruskem se v posledních dnech setkávají se stále větším počtem běženců. Tvrdí, že jde o reakci na to, že Polsko pomohlo běžkyni Cimanouské. Ta je od středečního večera ve Varšavě. Polská pohraniční stráž ve středu na hranici s Běloruskem zadržela 62 lidí, většinou Iráčanů, v noci ze středy na dnešek dalších 71, uvedl Reuters. Za celý loňský rok jich zadržela 122, ale jen za uplynulý měsíc 242. Bělorusko se v květnu rozhodlo posílat migranty na litevské území v odplatě za nové sankce, které na něj uvalila Evropská unie. Sedmadvacítka to udělala poté, co běloruské úřady donutily přistát v Minsku letoun na trase z Atén do Vilniusu, na jehož palubě cestoval běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič. Toho pak zatkla běloruská policie.