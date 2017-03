Za 20 let bude bez vody každé čtvrté dítě na světě, varuje UNICEF

před 1 hodinou

Každý den zemře na světě přes 800 dětí mladších pěti let na onemocnění způsobená nedostatkem čisté vody a špatnou hygienou. Nedostatečný přístup k čisté vodě trápí 36 zemí. V důsledku klimatických změn se situace bude zhoršovat. Na Světový den vody vydala organizace UNICEF alarmující zprávu, podle které budou vážné zdravotní problémy kvůli nedostatku čisté vody hrozit každému čtvrtému dítěti na světě.

New York - "Každý den brzy ráno se musím vydat na dlouhou cestu pro vodu. Někdy se bojím, protože to je vážně daleko. Znamená to, že ráno vařit nemůžeme, jídlo máme až večer," vysvětluje malá dívka z Jižního Súdánu v reportáži zveřejněné britským The Independent.

Dalo by se ale říci, že má vlastně štěstí. Přístup k čisté vodě má jen 41 procent dětí v zemi.

Ke Světovému dni vody, který připadá na 22. března, vydal Dětský fond při OSN (UNICEF) alarmující zprávu. Do roku 2040 bude vlivem klimatických změn trpět nedostatkem vody na této planetě každé čtvrté dítě.

Pro miliony dětí to neznamená jen žízeň nebo nemožnost se umýt, ale i riziko zpomaleného vývoje, případně rovnou smrt.

Denně umírá na 800 dětí

Už dnes zemře každý den více než 800 dětí mladších pěti let na průjmová onemocnění způsobená nedostatkem čisté vody a špatnými hygienickými podmínkami. Špatný přístup k čisté vodě trápí už 36 zemí po celém světě.

Na vině je podle britského serveru i působení klimatických změn. Jezera a řeky vysychají, mizí i podzemní vodní zdroje. Tání ledu, zvyšující se hladiny oceánů a časté záplavy navíc zhoršují kvalitu vody, která je ještě dostupná.

Části Afriky a prakticky celý Blízký východ již nyní sužuje sucho. V Etiopii může být letos bez pitné vody až devět milionů lidí. V Jižním Súdánu, Somálsku, Jemenu a Nigérii hrozí smrt kvůli nedostatku vody 1,4 milionu dětí.

Krizi čelí také Írán. Ze studie britské nevládní organizace Small Media, na kterou upozornil The Guardian, vyplývá, že enviromentální hrozba je v této islámské zemi větší, než jsou rizika terorismu. V několika nadcházejících desetiletích by se části Íránu mohly proměnit v neobyvatelnou poušť - pokud se následky klimatických změn nepodaří zmírnit.

Rostoucí počet obyvatel ale poptávku po vodě dále zvyšuje. Do roku 2050 se tímto tempem sníží množství vody pro každého člověka na světě o 50 procent. Pro miliony lidí to bude zřejmě znamenat smrt.

"Voda je elementární. Bez ní nemůže nic růst. A bez zdravotně nezávadné vody nemohou děti přežít," napsal ředitel UNICEF Anthony Lake na úvod nové zprávy.

Podle ní však existuje naděje, protože dopady globálního oteplování na stav vody ve světě nejsou nevyhnutelné.

UNICEF také apeluje na vlády postižených států, aby vodní zdroje zpřístupnily v první řadě těm nejvíce zranitelným. Mezi ně se řadí lidé žijící ve venkovských oblastech. UNICEF vlády proto žádá, aby spolupracovaly s venkovskými komunitami, pomáhaly zabránit kontaminaci vody a zvýšily kapacity vodních nádrží.

"Chceme snížit počty mrtvých dětí, to je náš cíl. Ale nemůžeme ho dosáhnout bez řešení ekologických hrozeb, jimž děti čelí, stojí ve zprávě UNICEF.

autor: Simona Fendrychová