Benative
1. 2. Hynek
Zahraničí

"Za 10 let války jsem nic takového nezažil." Novinář na Ukrajině zachránil holčičku

Reportér Kušnir popsal útok dronu ve svém domě

Matyáš Zrno

„Ta holčička, když jsem ji vyvedl ven, začala hodně plakat a pak se začala třást a objala mě. Za deset let války jsem nikdy nezažil takové pocity jako teď, když držím v náručí čtyřleté dítě, které pláče, a uvědomuji si, že jeho matka je mrtvá,“ řekl novinář Marijan Kušnir, který se koncem ledna stal nečekaným hrdinou.

Když ruské drony zaútočily na dům nedaleko jeho bydliště v Bilohorodce v Kyjevské oblasti, chtěl nejprve jako novinář úder zdokumentovat. Místo toho ale skončil jako hrdina – novinář Marian Kušnir vynesl z hořícího domu čtyřletou dívku, která zůstala sama v bytě, který zasáhl dron. Matka a její partner při útoku zahynuli.

„Byl jsem doma, když jsem slyšel explozi. Viděl jsem oheň, popadl jsem redakční taktický batoh a vyběhl ven hledat místo, kde k explozi došlo. V místě dopadu jsem viděl pootevřené dveře. Otevřel jsem je a viděl jsem dítě ležet na pohovce zabalené v dece, plakalo a volalo matku. Viděl jsem, jak se shora oheň šíří. Uvědomil jsem si, že rodiče s největší pravděpodobností spí ve druhém patře. Běžel jsem pro dítě na pohovce, vynesl jej z bytu, dal ho jednomu ze sousedů a vběhl zpátky dovnitř,“ uvedl Kušnir pro domovské Rádio Svoboda.

„Doufal jsem, že tam možná ještě bude někdo naživu. Ale oheň se už hodně rozšířil. Z toho, co jsem se dozvěděl později, ten dron oba dva – muže a ženu – zasáhl takovým způsobem, že byli sraženi k zemi a tam zemřeli,“ dodal náhodný zachránce.

Podle náčelníka oblastní vojenské správy Mykoly Kalašnika při útoku v noci 28. ledna vzplanula střecha a horní patro vícepodlažního obytného domu, při němž zahynuli dva obyvatelé – žena a muž. Dalším čtyřem obětem byla na místě poskytnuta lékařská pomoc.

Marian Kušnir pracuje v Rádiu Svoboda od roku 2015 jako válečný zpravodaj. V březnu 2022 utrpěl otřes mozku při natáčení bojových operací během bitvy o Kyjev.

