"Za 10 let války jsem nic takového nezažil." Novinář na Ukrajině zachránil holčičku

„Ta holčička, když jsem ji vyvedl ven, začala hodně plakat a pak se začala třást a objala mě. Za deset let války jsem nikdy nezažil takové pocity jako teď, když držím v náručí čtyřleté dítě, které pláče, a uvědomuji si, že jeho matka je mrtvá,“ řekl novinář Marijan Kušnir, který se koncem ledna stal nečekaným hrdinou.
Když ruské drony zaútočily na dům nedaleko jeho bydliště v Bilohorodce v Kyjevské oblasti, chtěl nejprve jako novinář úder zdokumentovat. Místo toho ale skončil jako hrdina – novinář Marian Kušnir vynesl z hořícího domu čtyřletou dívku, která zůstala sama v bytě, který zasáhl dron. Matka a její partner při útoku zahynuli.
„Byl jsem doma, když jsem slyšel explozi. Viděl jsem oheň, popadl jsem redakční taktický batoh a vyběhl ven hledat místo, kde k explozi došlo. V místě dopadu jsem viděl pootevřené dveře. Otevřel jsem je a viděl jsem dítě ležet na pohovce zabalené v dece, plakalo a volalo matku. Viděl jsem, jak se shora oheň šíří. Uvědomil jsem si, že rodiče s největší pravděpodobností spí ve druhém patře. Běžel jsem pro dítě na pohovce, vynesl jej z bytu, dal ho jednomu ze sousedů a vběhl zpátky dovnitř,“ uvedl Kušnir pro domovské Rádio Svoboda.
„Doufal jsem, že tam možná ještě bude někdo naživu. Ale oheň se už hodně rozšířil. Z toho, co jsem se dozvěděl později, ten dron oba dva – muže a ženu – zasáhl takovým způsobem, že byli sraženi k zemi a tam zemřeli,“ dodal náhodný zachránce.
Podle náčelníka oblastní vojenské správy Mykoly Kalašnika při útoku v noci 28. ledna vzplanula střecha a horní patro vícepodlažního obytného domu, při němž zahynuli dva obyvatelé – žena a muž. Dalším čtyřem obětem byla na místě poskytnuta lékařská pomoc.
Marian Kušnir pracuje v Rádiu Svoboda od roku 2015 jako válečný zpravodaj. V březnu 2022 utrpěl otřes mozku při natáčení bojových operací během bitvy o Kyjev.