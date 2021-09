Z vesmíru se po třech dnech vrátila čtyřčlenná civilní posádka lodi Crew Dragon

V Atlantském oceánu u pobřeží amerického státu Florida přistála po letu na oběžné dráze kolem Země čtyřčlenná civilní posádka lodi Crew Dragon společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska. Kapsle SpaceX se spustila do oceánu před západem slunce v 1:08 SELČ nedaleko místa, kde jejich let o tři dny dříve začal. Je to první zcela amatérská posádka, která obletěla Zemi bez profesionálního astronauta.

Loď Crew Dragon se pohybovala rychlostí 27.360 kilometrů za hodinu a planetu byla schopna oběhnout každých 90 minut. Dostala se až do výšky 580 kilometrů nad Zemí, takže byla ještě výše než Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). Velitelem výpravy byl 38letý miliardář Jared Isaacman, který za ni zaplatil blíže neurčenou částku v milionech dolarů. Vzal si s sebou tři hosty. Spolu s ním letěla devětadvacetiletá asistentka lékaře v nemocnici St. Jude Hayley Arceneauxová, která v dětství v tomto zařízení sama bojovala s rakovinou. Stala se nejmladší Američankou ve vesmíru a prvním člověkem s protézou na oběžné dráze Země. Posádku doplnil dvaačtyřicetiletý datový inženýr Chris Sembroski a 51letá pedagožka Sian Proctorová, která je první černošskou pilotkou kosmické lodi. "Vaše mise ukázala světu, že vesmír je pro nás všechny," uvedl kontrolní vysílač SpaceX. "Byla to pro nás sakra jízda … právě začínáme," odpověděl mu Isaacman, který tím chtěl naznačit, že v budoucnu se takto do vesmíru podívá více lidí.