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Z ulice až do centra moci. Larry to má na Downing Street jisté, přežil šest premiérů

Kocour Larry, vrchní myšilov v úřadu britských premiérů na Downing Street 10

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Britská politika za posledních 15 let připomínala horskou dráhu. Jedinou jistotou byl mourovatý kocour Larry. Zatímco premiéři padali jeden po druhém, on dál hlídal Downing Street 10, spal na strategických místech a občas chytil i nějakou myš.

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Narodil se na ulici, skončil v útulku a nakonec se dostal do centra světové politiky. Kocour Larry se v roce 2011 nastěhoval na Downing Street 10, když si ho přivedl tehdejší premiér David Cameron, a od té doby se stal živou institucí britské vlády.

David Cameron byl ten, kdo přivedl mourovatého kocoura Larryho do Downing Street 10 a zajistil mu budoucnost.
David Cameron byl ten, kdo přivedl mourovatého kocoura Larryho do Downing Street 10 a zajistil mu budoucnost.Foto: Reuters

Zažil šest premiérů, několik voleb, Brexit, pandemii i rekordně krátký mandát Liz Trussové. Když se před sídlem vlády objevují televizní štáby kvůli další politické krizi, často čekají spíš na Larryho než na politiky.

Kocour Larry je oblíbenec nudících se novinářů, kteří čekají před sídlem premiéra na politiky.
Kocour Larry je oblíbenec nudících se novinářů, kteří čekají před sídlem premiéra na politiky.Foto: Reuters

Jeho oficiální titul zní „Chief Mouser to the Cabinet Office“ hlavní myšilov Úřadu vlády. Na sociálních sítích má vlastní fanoušky a britská média pravidelně sledují jeho souboje s holuby, kočkami z okolí i neúnavný boj s pracovní morálkou.

Larry suše okomentoval na svém profilu na síti X odchod premiéra Starmera, "Další je z kola ven".
Larry suše okomentoval na svém profilu na síti X odchod premiéra Starmera, "Další je z kola ven".Foto: X/Number10cat

Zatímco premiéři přicházejí s velkými plány a odcházejí s pošramocenou reputací, Larry zůstává. Možná proto, že na rozdíl od nich nikdy nesliboval nic jiného než občas ulovit myš a najít si dobré místo na spaní.

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