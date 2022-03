První vojáci se vracejí do Ruska v rakvích, slovo válka je ale zakázané. Represe sílí

Evropská unie je schopna do jednoho roku snížit dovoz zemního plynu z Ruska o více než třetinu, a to prostřednictvím opatření, která by byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Ve čtvrtek to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ve své zprávě představila desetibodový plán k omezení závislosti EU na ruském plynu.

Plán zahrnuje například nahrazování ruského plynu dodávkami z alternativních zdrojů, snižování spotřeby plynu, urychlení projektů pro výrobu solární a větrné energie či maximalizaci výroby elektřiny z bioenergie a jádra.

IEA rovněž upozornila, že unijní svazek by mohl snižování závislosti na ruském plynu urychlit opatřeními, která by nebyla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a zahrnovala větší využívání uhlí a ropy. V případě využití těchto opatření, která IEA do plánu nezahrnula, by dovoz plynu z Ruska mohl klesnout o více než polovinu.