Z Trumpovy urážky si udělali reklamu. Norsko láká na své nejkrásnější záchody

Norská rada pro cestovní ruch spustila humornou kampaň lákající na nejpůsobivější veřejné záchody v zemi. Reagovala tak na to, že americký prezident Donald Trump označil tento severský stát vulgárním výrazem pro latrínu, protože opět nedostal Nobelovu cenu. Tu přitom neuděluje norská vláda, nýbrž nezávislý Nobelův výbor, což Norsko Trumpovi opakovaně vysvětlovalo.
Trump minulou neděli na mítinku před volbami do Kongresu, které se uskuteční 3. listopadu, prohlásil, že by uvítal přistěhovalce z některých zemí, ale nikoliv z Norska, protože nedostal Nobelovu cenu.
"Norsko se vlastně stalo zasranou zemí," uvedl Trump. V angličtině prezident použil obrat "shit house country", tedy doslovně zemi označil vulgárním slangovým výrazem pro latrínu.
Norská centrála cestovního ruchu (Visit Norway) se tohoto označení chytila v online článku představujícím veřejné a architektonicky působivé záchody v malebných částech Norska. Kampaň také sdílela na sociálních sítích.
"Takže jsme slyšeli něco o 'zasrané' zemi, co k tomu dodat, opravdu máme jedny z nejkrásnějších a nejpůsobivějších toalet na světě," uvedla.
Kampaň představuje fotografie a videa některých z těchto veřejných záchodů doprovázené popisky, které naráží na Trumpovy slogany a slovní obraty. "Norsko dělá záchody opět skvělými. Tyto toalety stojí za návštěvu, když opravdu musíte, i když nemusíte," uvádí jeden z popisků.
Mezi představenými toaletami je i ta na vyhlídce Stegastein v oblasti Sognefjordu, o které turistická centrála uvedla, že ji magazín DesignCurial označil za jednu z deseti nejlepších veřejných toalet na světě.
Kampaň poukazuje také například na architektonicky unikátní odpočívadlo a památník Ureddplassen,oblasti Gildeskål, které proslulo jako místo s nejkrásnějšími veřejnými toaletami na světě. Mezi norskými toaletami, které jsou na webu popsány jako "architektonická mistrovská díla", je také například zlatá toaleta na ostrově Senja.
"Jak vidíte, norské portfolio úchvatných toalet je plné skvělých příkladů toho, jak se něco tak nudného jako záchod může stát turistickou atrakcí," uvádí web Visit Norway.
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