Z Trumpa se stala největší story. Je to posedlost, ale jeho tweety mi život neřídí, říká novinář CNN

Novinář Evan Perez pracuje pro americkou televizní stanici CNN. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz vysvětluje, jak se mění práce novinářů v době, kdy na média útočí politici i sám prezident Donald Trump. "Snažím se stihnout si každé ráno zaběhat dřív, než Trump začne tweetovat," popisuje Perez. "Je to jediný způsob, jak si udržet čistou hlavu celý den a nenechat si jeho tweety řídit denní režim," dodává.

Jaké je to pracovat dnes pro CNN? Televize je častým terčem útoků prezidenta Donalda Trumpa i dalších politiků.

Být novinářem v dnešní době je skvělé, protože nemáte nouzi o zajímavé příběhy. Já se nejvíce soustřeďuji na kauzu Donalda Trumpa a ruského vměšování. Je to podle mě v současnosti jedno z nejdůležitějších témat. Velmi těžká, náročná a mnohdy také velmi frustrující práce, ale pokaždé, když mě to začne odrazovat, pokusím se od toho získat trochu odstup a uvědomím si, jak je důležité v tom pokračovat.

Je těžké, když se politici aktivně snaží snížit důvěru veřejnosti v práci novinářů. To je nová věc, které jsme dřív čelit nemuseli.

Změnilo to nějak vaši práci jako novináře?

Osobně si myslím, že by to nemělo mít vliv na to, jak dělám svou práci. Vždycky musíme být opatrní a ověřovat zdroje, teď možná kontrolujeme svou práci ještě o něco víc. Je to vlastně dobrá připomínka novinářských zásad. Jsou tu lidé, kteří chtějí podrývat naši práci, a my jim k tomu nesmíme dát příležitost. Je to výzva pro všechny novináře, nejen pro mě a CNN. Neútočí se jen na CNN, někdy to jsou New York Times, jindy Washington Post. Hodně se o tom s kolegy z ostatních médií bavíme, je to, jako bychom se střídali v tom, kdo je zrovna na řadě.

Můžou a měli by se novináři sami snažit pozvednout reputaci své profese?

Evan Perez Americký novinář pracuje pro CNN, kde se věnuje právním otázkám, kriminalitě a národní bezpečnosti. Konkrétně se zabývá vyšetřováním ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Předtím pracoval například pro agenturu AP nebo Wall Street Journal. Do Prahy Evan Perez přijel přednášet na programu pro mladé novináře Journey: Journalism Bootcamp, který organizuje Bakala Foundation.

Nemyslím si, že bychom s tím my novináři mohli něco udělat. Máme tady svobodu projevu a to platí i pro politiky. Nemůžeme donutit lidi, aby nás měli rádi. Můžeme jedině dělat dobře svoji práci, vyzývat politiky, ale nenechat je měnit způsob naší práce. Nemůžeme dělat to samé jim a bojovat proti nim tak, jako oni bojují proti nám. To by bylo nejhorší, co bychom mohli udělat.

Navíc si myslím, že Donald Trump není jediný, kdo na novináře útočí. Během kampaně před dvěma lety to dělali i jiní. Popravdě politici vždycky kritizovali novináře, kteří psali něco, co se jim nelíbilo. Trump možná používá specifický jazyk, na který nejsme zvyklí, ale já osobně si myslím, že se to svým způsobem dělo vždycky. Je to nové svou intenzitou, ale není to úplná novinka. Alespoň já se na to snažím dívat takhle. Jsem optimista. Vždycky vidím sklenici napůl plnou.

Rozeznat pravdu a lež

V amerických médiích se objevilo už mnoho velmi choulostivých informací o Donaldu Trumpovi - od ruského vměšování do voleb přes střet zájmů v podnikání až po obvinění ze sexuálního obtěžování. Zdá se, že všechny kauzy ustojí. Neznamená to, že média ztrácejí svou sílu a lidé je neberou tak vážně?

Takhle to nevidím, rozhodně mi to nepřijde nijak frustrující. Novinář se dostane do potíží ve chvíli, kdy se snaží naplánovat si nějak dopad svojí práce. Náš úkol je napsat článek, informovat. Čtenáři, voliči, společnost mají zodpovědnost za své rozhodnutí na základě naší práce politikům věřit, nebo nevěřit. Je to také zodpovědnost opozice, která by měla přijít s alternativou. Je to jen na nich. Nemůžeme si diktovat to, jaký dopad naše reportáže budou mít.

Takže si nemyslím, že by média ztrácela svou sílu. Spíše je vidět, že někteří politici si jsou velice vědomí síly, jakou média mají, a proto se tak chovají. Média jsou dnes více rozšířená ve smyslu, že je jich více. To se možná podepisuje na síle konkrétních médií. Lidé mají dnes větší možnost volby, kde budou hledat informace.

Jak se na tom podepisují sociální sítě a šíření fake news (falešných zpráv)? Jak se proti tomu dá podle vás bojovat?

Jednou z největších obav je teď to, jestli čtenáři dokážou rozeznat pravdu a lež, kterou jim někdo podsouvá. Jestli poznají novinářskou práci a například ruské trolly nebo tajné služby, které se snaží ovlivnit jejich názory a vnímání. To je to nejhorší. Sociální sítě za to nesou zodpovědnost, ale nezdá se, že by se podle toho chovaly. Je to otázka svobody projevu, zároveň chcete, aby lidé měli přístup k pravdivým informacím.

Myslím, že bychom na fake news měli rozhodně reagovat. Měli bychom o tom psát. Když se začne šířit článek nebo video, které sdílí hodně lidí a poutá hodně pozornosti, získává na důvěryhodnosti, ačkoliv je to naprostá smyšlenka a dezinformace. Musíme o tom napsat. Obzvláště ve chvíli, kdy to sdílí sami politici.

Trump, největší příběh naší doby

Při své práci se soustředíte na vyšetřování ruského vměšování do volební kampaně Donalda Trumpa. Může podle vás vést nakonec k impeachmentu, tedy odvolání prezidenta?

Tohle je otázka, kterou pokládá často on sám. Stále nemáme vysvětlení pro to, co se vlastně dělo, takže se asi nic nedělo. Proč to tedy děláme? Takhle to Trump podává.

Podle mého názoru nemůžeme k takovému závěru ještě dojít, protože zkrátka nevíme - vyšetřování ještě neskončilo. Probíhá za zavřenými dveřmi. Znal jsem Paula Manaforta ještě v době, kdy pracoval pro FBI, a jedno o něm vím jistě: Nesnáší zájem médií. Nevěří, že by to vyšetřování mohlo nějak pomoci. Nesmíme zapomínat na to, že vyšetřovatelé musí dělat svoji práci. Musíme být trpěliví a nedělat závěry a soudy, než budeme znát výsledek. Zatím na tom pracuji jen něco málo přes rok.

Zatím vás ale Donald Trump dost zaměstnává. Ostatně jako i ostatní novináře podle toho, co se v médiích dennodenně objevuje…

O Trumpovi se tolik píše, protože čtenáře zajímá. Je to svým způsobem dost podmanivá postava. Je zajímavý. Chtějí o něm číst lidé, kteří ho nesnáší, i ti, kteří mu fandí. Je v tom zkrátka jedinečný. Není to tak, že média vnucují lidem informace o Trumpovi. Lidé to chtějí a zpravodajství funguje jako byznys.

Trump je teď ta největší story. Je to ten největší příběh naší doby, nejlepší věc, u které jako novinář můžete být. A ano, zaměstnává mě. Je to skoro posedlost, ale člověk se tím nesmí nechat řídit. Tak například se snažím cvičit nebo si stihnout jít zaběhat ráno dřív, než Trump začne tweetovat. Je to jediný způsob, jak si udržet čistou hlavu celý den a nenechat si jeho tweety řídit denní režim.

Nejsou ale v USA jiná důležitá témata, které prezident tak trochu zastiňuje?

Samozřejmě a je to obecně pro média veliký problém. Jsou tady i další velmi důležitá témata, kterým nevěnujeme dostatek pozornosti, protože máme plné ruce práce s prezidentem Trumpem a ostatními politiky. Není to tak, že by se o nich nepsalo, spíš není prostor věnovat se jim do hloubky nebo s dostatečnou pozorností.

Jedno z nich je podle mého názoru opiová epidemie v USA. Ještě jsme doopravdy nezachytili to, jak velký problém to je. Vznikají o tom reportáže, ale jsou to jen takové kapky v moři. Počty mrtvých a dopad na společnost je přitom ohromný. Roste frustrace a nespokojenost a pak přijdou politici, kteří nabízejí jednoduchá řešení, jako je například nacionalismus. Protože lidé chtějí, aby někdo něco udělal. Je tam vzájemná souvislost, které je třeba se věnovat.

