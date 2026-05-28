Z těch záběrů mrazí. Ukrajinci natočili, jak museli ruští vojáci na jistou smrt

Rusko posílá pěchotu přes otevřené pole u sumské hranice. Pěší útoky přes holý terén mají odhalit ukrajinská palebná stanoviště a vyčerpat obránce.
Operátoři praporu bezpilotních systémů ukrajinské 1. samostatné těžké mechanizované brigády, zvané také „Pegas", zveřejnili video, na kterém zachytili likvidaci početné skupiny ruských vojáků. Ti se pokusili postoupit přes otevřené pole na ukrajinské pozice u hranice Sumské oblasti. A to bez možnosti solidního krytí.
Není to první případ, kdy se ruská pěchota bez krytí vydala přes otevřené pole. Sumská oblast leží na severovýchodě Ukrajiny u hranic s Ruskem a otevřený terén tam z pěších přesunů dělá rizikovou operaci. Kromě absence samotného krytí lze sledovat pohyb vojáků z výšky a poměrně snadno je zasáhnout.
Brigáda Pegas, která získala neformální jméno podle koně ve svém znaku, používá k úderům těžký bombardovací dron Pegasus Arms 25 od ukrajinské firmy Pegasus Arms. Stroje lze připravit k letu do osmi minut, mají být odolné vůči elektronickému boji a při ztrátě signálu se umí vrátit na základnu. Podle výrobce jich je na frontě přes 1500 a mají za sebou více než 21 tisíc úspěšných zásahů.
Ruský postup zapadá do širší taktiky pěších oddílů. Ty se snaží pronikat k ukrajinským pozicím, odhalovat palebná stanoviště a nutit obránce spotřebovávat munici, baterie i kapacity dronových operátorů. Podle ukrajinských zdrojů jsou do podobných útoků nasazováni primárně mobilizovaní vojáci nebo odsouzení vězni. A protože se nejedná o elitní jednotky, jsou ztráty pro Moskvu „přijatelnější“.
Od útoků v Sumské oblasti si Rusové slibují hned několik věcí. Útoky nutí Kyjev posílat na sever brigády, které by jinak bránily Donbas, především okolí Pokrovska, kde se vede hlavní bitva. Rusko zároveň usiluje o takzvanou sanitární zónu – pás dobytého ukrajinského území podél hranice, který má znemožnit ostřelování ruských pohraničních měst.
Zároveň je tlak na Sumy odpovědí na ukrajinský vpád do Kurské oblasti ze srpna 2024, kdy ukrajinská armáda jako první od druhé světové války obsadila část ruského území.
Tato ofenziva zesílila během jednání o případném příměří. Každý obsazený kilometr může být pro Moskvu ziskem, pokud by dohoda zmrazila frontu na aktuální linii dotyku. Kreml tím také vysílá signál americké vládě, že nepolevuje ve svém válečném úsilí. Ukrajinská obrana se svými drony ovšem dělá ze Sumské oblasti prostor, kde je i malý postup pro ruskou pěchotu mimořádně drahý.