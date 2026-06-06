„Z Ruska utíkají i medvědi.“ Ohrožená země staví stovky bunkrů

Estonsko na hranici s Ruskem buduje rozsáhlý systém obranných opatření – od plotů a protitankových příkopů až po stovky nových bunkrů. Země, která vydává na obranu kolem pěti procent HDP, se připravuje na hrozbu z Ruska a zároveň se snaží uklidnit místní obyvatele. Reportér Aktuálně.cz vyrazil na rusko-estonskou hranici spolu s prezidentem Petrem Pavlem.
Od našeho zvláštního zpravodaje v Estonsku – Zářivě žluté řepkové pole zakončují betonové dračí zuby. Následuje obranný val a protitankový příkop. A za nimi cesta kopírovaná zeleným plotem s žiletkovým drátem.
Vojáci v plné výbavě pozorují, co se za plotem – v neposečené trávě a v navazujícím březovém lese – odehrává.
Zdánlivě klidné prostředí na okraji obce Setomaa na jihovýchodě Estonska narušuje návštěva delegací českého a estonského prezidenta. Mobilní telefony mají vypnuté kvůli riziku ruského elektronického sledování.
Zelený plot totiž není obyčejná hranice pozemku. Hned pár metrů za ním je Rusko. A všechny zmíněné bariéry – plot, obranný val i protitankový příkop – slouží Estoncům k obraně. Pomáhají odrazovat východního souseda od útoku a uklidňovat obyvatele pohraničí.
Estonci tu žijí relativně v klidu. Loví ryby, na malých políčkách pěstují zeleninu. Tu a tam se v oblasti s nízkým počtem obyvatel objeví i nějaká divoká zvěř, rys nebo medvěd.
V klidu ale není estonská vláda. Ruští představitelé pravidelně vyhrožují akcí a v médiích se neustále objevují spekulace, zda budou pobaltské země další na řadě.
Výdaje na obranu rostou
Estonci proto do obrany investují obrovské prostředky, letos je to kolem pěti procent. A číslo má dále růst. Platí se z toho i opevňování hranice, které má případnému narušiteli cestu znatelně zkomplikovat.
„Dosud jsme však zaznamenali jen velmi ojedinělé případy překročení plotu. V drtivé většině se jedná o medvědy, kteří se pokoušejí přelézt,“ popisuje trochu se smíchem šéf estonské pohraniční stráže Egert Belitšev. Občas se jim to podle něj podaří, protože jsou dost silní. „Vidíte tedy, že i medvědi se snaží uniknout z Ruska,“ říká.
Pohraničníci každého medvěda zaznamenávají, celou hranici mají pod dohledem digitálních technologií. „Samozřejmě musíme ověřit, zda je to skutečně medvěd, a ne někdo v medvědím kostýmu,“ směje se Belitšev.
Každých 60 metrů jsou rozmístěné kamery – běžné, které vidí jen ve dne, i termální, které podle teploty odliší tělo od okolí.
Přestože lidská ruka tu vytvořila nepřirozenou bariéru, podle Belitševa je vidět, že příroda se umí přizpůsobit. „Máme záznam, na kterém jelen běží podél hranice, pak uvidí plot a snaží se najít cestu kolem něj. A pak vidíte rysa, jak přichází a zahrne plot do své lovecké taktiky,“ říká.
Stejně to podle něj dělají i Estonci vůči Rusům. „Využíváme celou infrastrukturu k našim vlastním taktickým výhodám,“ tvrdí.
Voda místo plotu
Plotem a příkopem ale opatření, která Estonsko na zhruba 300 kilometrů dlouhé hranici s Ruskem buduje, nekončí.
Větší část hranice totiž tvoří vodní plocha: buď řeka Narva nebo Pskovsko-Čudské jezero. A i tady se chystá bezpečnostní infrastruktura, jen trochu jiného typu.
Podél celé hranice navíc začala estonská vláda na konci loňského roku stavět 600 bunkrů, které by měly stát do konce roku 2028. Jeden z nich ve vesnici Tabina obranné síly ukázaly i zmíněné česko-estonské delegaci a novinářům.
Obývací pokoj v písku
Bunkr stojí v písku pod kořeny stromů. V borovicovém lese voní pryskyřice. Ruská hranice se trochu vzdálila, ale pořád je na dosah – i když v tomto kontextu by možná bylo lepší říct „na dostřel“.
„Zatím tu máme asi 15 až 17 bunkrů,“ říká jeden z armádních příslušníků, zatímco ukazuje stísněné prostory o velikosti menšího obývacího pokoje, do kterých se vleze až 12 lidí.
Vznikají z betonových odlitků a jejich velkou výhodou je, že jsou modulární. Takže se v případě potřeby dají zase vykopat a přemístit. Navíc nejsou moc drahé.
„Bunkr je modulární, takže je možné z něj vytvořit i různé tvary. Ve tvaru T, nebo tak, že všechny modulární části jsou v přímé linii,“ popisuje voják. Zatím mají bunkry sloužit jako skladovací prostory.
Jen letos by jich mělo vzniknout dvacet tři. „Tyto bunkry budeme mít od Baltského moře až po jižní hranici. Vlastně je to docela typický příklad toho, jak má vypadat naše baltská obranná linie,“ říká voják.
Výběrová řízení na výstavbu bunkrů provázely problémy. Už proto, že v době míru není zrovna jednoduché stavět bunkry na území soukromého vlastníka. Proto se obranné síly snaží stavět především na pozemcích státu.
Otázkou také je, zda bude budované opevnění k obraně státu stačit. „Žádné protitankové zátarasy ani žádný plot nejsou stoprocentní zárukou proti agresi,“ řekl novinářům po návratu od hranic český prezident Petr Pavel.
Dodal ale, že si jsou pobaltské země vědomy, že musí mít připravenou armádu i celou společnost. Právě připravenost estonské společnosti vyzdvihoval.
Stejný problém, různé strategie
Na stavbě opevnění na hranicích s Ruskem a Běloruskem se dohodly všechny tři pobaltské země, tedy kromě Estonska i Lotyšsko a Litva. Společná obrana ale naráží i na to, že neexistuje jednotná strategie, a každá země buduje to, co uzná za vhodné.
Všechny tři země masivně investují do obranných kapacit, nejsevernější Estonsko nakoupilo například jihokorejské samohybné houfnice K9, americké raketomety HIMARS, bojová vozidla pěchoty CV90 či protitankové střely Spike SR, Spike nebo Javelin.
Proti hrozbám z moře pak pořídilo protilodní raketový systém Blue Spear, v nejbližších týdnech by spolu s Lotyšskem mělo obdržet systémy protivzdušné obrany středního doletu IRIS-T SLM. Pouhým snem ale kvůli velikosti tamních ekonomik zůstávají třeba letouny F-35 nebo ponorky, které jsou extrémně nákladné.