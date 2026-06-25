Z ruin je slyšet volání o pomoc, tisíce lidí je ztracených. Venezuela zažívá horor

Dům, ve kterém bydlí, je zničený, zdi popraskaly. Přesto měla žena z Caracasu na rozdíl od jiných štěstí - přežila. Venezuelu krátce po sobě zasáhla dvě nejhorší zemětřesení za posledních sto let. V zemi je vyhlášen stav nouze a pohřešují se tisíce lidí. Přeživší popisují obraz zkázy, který po přírodní katastrofě nastal nejen v hlavním městě.
„Myslela jsem, že umřu,“ popisuje pro BBC první okamžiky zemětřesení ve Venezuele Verónica z Caracasu. Ve středu večer byla zrovna doma se svou matkou, když hlavní město zasáhla hned po sobě dvě silná zemětřesení – obě přesáhla sedm stupňů Richterovy stupnice. Ženy přežily. Dům, ve kterém bydlely, ale přírodní katastrofu nepřečkal. „Budova je úplně zničená, zdi jsou popraskané,“ popisuje přeživší.
Ne všichni ale měli takové štěstí a podařilo se jim včas uniknout. Nejnovější odhady mluví až o 160 mrtvých a dalších stovkách zraněných. Skutečný počet obětí ale může být mnohem vyšší. V současnosti se pohřešuje nejméně 10 tisíc lidí, tisíce lidí přišly o své domovy.
„V ulicích Caracasu se válejí trosky, zatímco záchranáři prohrabují ruiny zřícených budov, aby našli přeživší. Je slyšet, jak lidé volají o pomoc,“ popisují novináři scény v ulicích. V mnohých částech města nefunguje elektřina ani internet.
Ačkoliv to není poprvé, kdy metropoli zasáhlo zemětřesení – například v roce 1967 to bylo zemětřesení o síle 6,6 stupně Richterovy škály, které zabilo více než 200 lidí – nejnovější katastrofa je podle místních zřejmě jednou z nejhorších. Totéž řekla tiskové agentuře Reuters Coro Martinezová, obyvatelka východního Caracasu. „Nikdy jsem nic takového nezažila,“ uvádí šestapadesátiletá Venezuelanka. „Ozvala se velmi hlasitá rána. V domě vše padalo,“ popisuje.
„Jediná věc, která mě napadla, bylo schovat se mezi vchodové dveře a kamennou zeď, abych se zachránila. Myslela jsem si, že se ta budova na mě zřítí,“ popsala nejhorší minuty svého života. Mnoho lidí muselo ze svých domovů uprchnout během několika málo vteřin prakticky bez ničeho. „Mám dvě kočky. Bohužel jsem se nemohl vrátit do svého bytu, abych se podíval, jestli jsou v pořádku... držte mi palce,“ popsal BBC místní učitel Alan Chung.
Mladá žena jménem Maria novinářům z agentury Reuters popsala, jak musela po zemětřeseních přelézat trosky, když opouštěla svůj byt v hlavním městě Caracasu. „Když jsme sešli dolů, vypadalo to tam jako v hororu,“ řekla agentuře Reuters. Ven z domu se kromě ní údajně podařilo dostat jen jedné další rodině. „Stovky lidí po celém městě spaly na náměstích nebo na ulicích, stany zaplňovaly části chodníku a zaparkovaná auta se měnila v provizorní postele,“ popisují novináři první noc po zemětřesení, které by mělo být nejhorší za posledních sto let.
V době zemětřesení bylo navíc mnoho lidí doma, protože ve středu Venezuela slavila státní svátek. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si zemětřesení vyžádala zničující počet obětí. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu připravené Venezuele pomoci.
„Obrovská katastrofa zasáhla Venezuelu. Zemětřesení připravilo o život tisíce lidí. Myslím na rodiny obětí a všechny občany Venezuely, které tato tragédie zasáhla. Česká republika je připravena poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. Vyjadřuji nejhlubší soustrast a přeji hodně sil v těchto složitých dnech,“ uvedl český premiér Andrej Babiš.
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