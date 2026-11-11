Z procházky se už nevrátily. Matku s dcerou rozsápali čtyři medvědi grizzly, potvrdila analýza DNA

Smrt matky s dcerou v západokanadské provincii Britská Kolumbie začátkem listopadu způsobil útok čtyř medvědů grizzly. Podle agentury AP o tom informovaly kanadské úřady, které se odvolávají na analýzu vzorků DNA z odchycených zvířat.
Ženy, identifikované jako 48letá Jennifer Balcarrasová a její 20letá dcera Selah Reedová, byly podle rodiny nahlášeny jako pohřešované 1. listopadu, když se nevrátily z krátké odpolední procházky. Jejich pozůstatky byly nalezeny asi 150 metrů od sebe u turistické trasy v Bella Coola.
Testy DNA jednoznačně prokázaly, že smrt ženám přivodila samice medvěda grizzlyho a její tři roční mláďata, uvedla v úterý Služba ochrany přírody Britské Kolumbie (BCCOS). Všechny čtyři šelmy byly kvůli ochraně veřejnosti usmrceny.
„Naše vyšetřování také ukázalo, že šlo pravděpodobně o útok motivovaný snahou ulovit kořist, což je, mohu vám říct, velmi vzácné,“ řekl novinářům inspektor Jeff Tyre z BCCOS.
Odhaduje se, že v Britské Kolumbii žije mezi 10 000 a 13 000 medvědů grizzly, uvádí provinční ministerstvo životního prostředí, pozemků a parků, které tyto medvědy řadí do kategorie ohrožených druhů. Podle ministerstva jsou střety mezi medvědy a lidmi relativně vzácné, pokud nejsou zvířata vyplašena nebo pokud nechrání svá mláďata a potravu.
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