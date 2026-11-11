Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Z procházky se už nevrátily. Matku s dcerou rozsápali čtyři medvědi grizzly, potvrdila analýza DNA

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Smrt matky s dcerou v západokanadské provincii Britská Kolumbie začátkem listopadu způsobil útok čtyř medvědů grizzly. Podle agentury AP o tom informovaly kanadské úřady, které se odvolávají na analýzu vzorků DNA z odchycených zvířat.

Testy DNA jednoznačně prokázaly, že smrt ženám přivodila samice medvěda grizzlyho a její tři roční mláďata. Ilustrační foto
Testy DNA jednoznačně prokázaly, že smrt ženám přivodila samice medvěda grizzlyho a její tři roční mláďata. Ilustrační fotoFoto: Pixabay – Pixabay.com
Reklama

Ženy, identifikované jako 48letá Jennifer Balcarrasová a její 20letá dcera Selah Reedová, byly podle rodiny nahlášeny jako pohřešované 1. listopadu, když se nevrátily z krátké odpolední procházky. Jejich pozůstatky byly nalezeny asi 150 metrů od sebe u turistické trasy v Bella Coola.

Testy DNA jednoznačně prokázaly, že smrt ženám přivodila samice medvěda grizzlyho a její tři roční mláďata, uvedla v úterý Služba ochrany přírody Britské Kolumbie (BCCOS). Všechny čtyři šelmy byly kvůli ochraně veřejnosti usmrceny.

Související

„Naše vyšetřování také ukázalo, že šlo pravděpodobně o útok motivovaný snahou ulovit kořist, což je, mohu vám říct, velmi vzácné,“ řekl novinářům inspektor Jeff Tyre z BCCOS.

Odhaduje se, že v Britské Kolumbii žije mezi 10 000 a 13 000 medvědů grizzly, uvádí provinční ministerstvo životního prostředí, pozemků a parků, které tyto medvědy řadí do kategorie ohrožených druhů. Podle ministerstva jsou střety mezi medvědy a lidmi relativně vzácné, pokud nejsou zvířata vyplašena nebo pokud nechrání svá mláďata a potravu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Reklama
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra

Protest před pražskou radnicí. Rakušan tlačí na své lidi, aby nešli vládnout s ANO

Pro předsedu STAN Víta Rakušana, který se stále více stává lídrem opozice, to není příjemná situace. Členové jeho hnutí v jedné z velkých městských částí v Praze byli dlouho přesvědčeni, že budou vládnout mimo jiné s ANO - a to za situace, kdy Rakušan dává najevo, že je proti spojenectví STAN s Babišovým hnutím. Teď sice Rakušanovi ustoupili, ale není jasné, zda nebudou s ANO spolupracovat skrytě.

Reklama
Reklama
Reklama