Z Prahy do Drážďan za hodinu. Němečtí poslanci kývli na stavbu vysokorychlostní trati

Němečtí poslanci dnes jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru.
Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných dvou a půl hodiny jen hodinu, cesta mezi Prahou a Berlínem dvě a půl hodiny místo čtyř.
Připravujeme podrobnosti…
„Poledne s Moravcem.“ Exmoderátor ČT nasadí nedělní debatu proti bývalému chlebodárci
Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude ode dneška nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
Spor o ebolu štěpí vládní koalici. Okamura mluví o ohrožení Česka, ukázal na „viníka“
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
„Lidé se nemohou nenávidět navždy,“ řekl Winton junior v Brně
Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nicholas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Ve čtvrtek se Winton junior a s ním i dvě z „Wintonových dětí“ postavili po bok sudetských Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu.
Krok mezi legendy už v Paříži? Americká parťačka Siniakové našla příčinu jejich úspěchu
Začátek roku jim trochu utekl, ale na jaře už osvědčený deblový pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová opět chytil fazónu a vzal si zpátky post aktuálně nejlepší dvojice na okruhu. Češka s americkou parťačkou jsou v Paříži hlavními aspirantkami na další grandslamový titul, což by pro rodačku z Hradce Králové znamenalo velký krok mezi absolutní legendy tohoto sportu.