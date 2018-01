Palivo z potopeného íránského tankeru pokrylo v moři přes sto kilometrů čtverečních

před 1 hodinou

Íránský ropný tanker Sanchi po srážce s čínskou nákladnou lodí asi 300 kilometrů východně od Šanghaje týden hořel. V neděli se potopil.

Peking/Teherán - Z íránského tankeru, který se v neděli potopil ve Východočínském moři, uniklo těžké palivo, jež plavidlo pohánělo, informovaly agentury AP a AFP. Skvrna pokryla podle zprávy japonské pobřežní stráže z pondělního rána 143 kilometrů čtverečních mořské hladiny. Odborníci se obávají, že závažnější ekologické škody může způsobit přepravovaný ropný kondenzát.

Íránský ropný tanker Sanchi po srážce s čínskou nákladnou lodí asi 300 kilometrů východně od Šanghaje týden hořel. Posádku lodi tvořilo 32 mužů - 30 Íránců a dva Bangladéšané. Nikdo z nich nepřežil, záchranáři nalezli pouze těla tří z nich. Čínské plavidlo CF Crystal neutrpělo takové škody a celá jeho 21členná čínská posádka byla zachráněna. Příčina kolize se vyšetřuje.

Záchranná operace byla odvolána a po uhašení plamenů na mořské hladině byla zahájena likvidace ropné skvrny, oznámila čínská státní televize CCTV. Dvě lodě na ropnou skvrnu stříkají chemické látky, které mají vrstvu paliva rozpustit.

Tanker převážel z Íránu do Jižní Koreje 136 000 tun ropného kondenzátu. Ten může vytvořit toxický "mrak" pod hladinou, který z mořského povrchu lidské oko nezaznamená. Kondenzát je toxičtější než ropa, má nižší hustotu a je podstatně výbušnější.

Není jasné, kolik kondenzátu a paliva za týden shořelo. Richard Steiner, odborník na ropné havárie, má za to, že v moři skončila většina paliva i kondenzátu. Poukazuje na špatný stav lodi a exploze - nádrže podle něj byly patrně poškozené. Steiner také připomíná, že dosud do moře nejvíc uniklo 1000 tun kondenzátu. Co se týče uniklého paliva, odhaduje se, že tanker měl v době kolize tisícitunovou zásobu.

K explozi a potopení tankeru došlo podle organizace Greenpeace v "důležité zóně tření ryb". Greenpeace v prohlášení dále uvádí, že oblast v tuto část roku slouží jako zimoviště některých druhů ryb a migrují přes ní velryby.

Možnost, že se loď potopila dříve, než všechen kondenzát shořel, je "tou nejhorší variantou", řekl deníku Global Times ekologický aktivista Ma Ťün. Kondenzát "představuje pro podmořskou faunu jed", varoval. Upozornil také na to, že havárii nevyhodnotil žádný vědec, a tak vlády i vlastníci lodi budou moci tvrdit, že škody jsou omezené.