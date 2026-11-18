Spojené státy uzavřely vojenskou dohodu s Venezuelou, oznámil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy Caracasu, kde jednal s několika venezuelskými ministry a prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Ta podle agentury AP uvedla, že dohoda o spolupráci mimo jiné umožní Spojeným státům podílet se na výcviku venezuelské armády.
Hegseth řekl, že dohoda obnoví vojenské vazby mezi oběma zeměmi, a to od výcviku po sdílení zpravodajských informací. Venezuela se podle něj od ledna změnila z „nejagresivnější regionální hrozby“ pro USA v „ochotného bezpečnostního partnera“.
Šéf Pentagonu rovněž vyzdvihl úzkou spolupráci s Rodríguezovou, která podle něj umožnila Venezuelu stabilizovat a zbavit ji jednou provždy narkoteroristů.
„Pro nás bude velmi přínosná možnost posílit výcvik našich ozbrojených sil a podpořit jejich operační vybavení, stejně jako možnost přístupu k novým technologiím,“ uvedla podle AP Rodríguezová. Dodala, že spolupráce umožní oběma zemím čelit společným hrozbám.
Šéf Pentagonu se ve středu stal nejvýše postaveným americkým představitelem, který Venezuelu navštívil od ledna, kdy americké jednotky z Caracasu unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu.
Oba jsou v USA obviněni z narkoterorismu, což oba odmítají. Americký prezident Donald Trump v lednu podpořil v čele Venezuely tehdejší viceprezidentku Rodríguezovou, dlouholetou představitelku Madurova režimu, která od té doby s USA spolupracuje.
Venezuelská státní televize odvysílala záběry z prezidentského paláce v Caracasu, na nichž je vidět usmívající se Rodríguezová po boku Hegsetha a dalších vysokých amerických představitelů.
Šéf Pentagonu se v Caracasu setkal také s novým venezuelským ministrem zahraničí Oliverem Blancem a ministrem obrany Gustavem Gonzálezem Lópezem, který byl za Madurova režimu devět let šéfem tajné služby.
Venezuelu letos navštívila řada vysokých amerických činitelů, mimo jiné ředitel CIA John Ratcliffe, šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine či ministr energetiky Chris Wright, který se v září v Caracasu zúčastnil podpisu dohody na zvýšení těžby ropy s energetickými společnostmi Chevron z USA či Eni z Itálie.
USA letos získaly kontrolu nad ropným sektorem ve Venezuele a v srpnu s tamní vládou podepsaly i smlouvu, díky níž získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv v zemi. Ty má Venezuela největší na světě.
Hegseth má ještě ve středu na programu i návštěvu Kolumbie, kde má jednat se svým tamním protějškem Jorgem Eduardem Morou. Kolumbie, která má od srpna opět pravicovou vládu a která je největším světovým producentem kokainu, se chystá zapojit do Trumpova projektu nazvaného Štít Amerik, což je spolupráce USA s desítkou zemí regionu v boji proti narkokartelům v Latinské Americe.
Podle serveru CNN Espaňol by měl Hegseth během této cesty v regionu navštívit také Ekvádor a Honduras.
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