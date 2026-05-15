Z nebe prší černý déšť. Ukrajinci udeřili na ruskou rafinerii

Útok ukrajinského dronu zabil v ruském městě Rjazaň tři lidi. Poškodil výškové bytové domy a zasáhl průmyslový podnik.
Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl v pátek gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.
Resort obrany v Moskvě se o škodách nebo obětech ve svém hlášení nezmiňuje. Podle Malkova v Rjazani útok poškodil dva vícepodlažní obytné domy a trosky bezpilotního letounu dopadly také na pozemek blíže neupřesněného průmyslového podniku. Telegramový kanál Mash napsal, že dron narazil do výškové budovy v Rjazani, přičemž se zablokoval východ a obyvatelé se nemohli dostat ven.
Rjazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy a nachází se tam ropná rafinerie. Kromě dvou výškových budov byla poškozena i rafinerie ve městě, začalo v ní po útoku hořet, napsal portál Astra, podle kterého jde o jeden z největších rafinerských závodů v Rusku. Rjazaňská rafinerie se v minulosti opakovaně stala terčem ukrajinských útoků.
„Na autech v ulicích města se objevily černé skvrny. Takzvaný „ropný déšť“ může souviset s požárem v místní rafinérii, ke kterému došlo po nočním útoku. Podle analytiků OSINT útok poškodil ropnou rafinérii v Rjazani, která je jedním z největších ruských závodů na zpracování ropy. Rafinerie vyrábí všechny druhy benzinu, motorové nafty, leteckého petroleje, topného oleje, zkapalněných plynů, asfaltu a petrochemických surovin,“ uvedl server The New Voice of Ukraine.
Ukrajinské letectvo v noci vydalo řadu varování před hrozbou ruských vzdušných útoků. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila mezitím Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí je zraněných.