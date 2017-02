před 3 hodinami

Stovky migrantů v pátek časně ráno násilně pronikly z Maroka do španělské severoafrické enklávy Ceuta. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na civilní gardu a záchranáře. Od prosince jde o další z řady pokusů migrantů převážně ze subsaharské Afriky dostat se do Evropské unie přes španělská území na severu Afriky. "Civilní garda v Ceutě odhaduje, že se do města možná podařilo proniknout pěti stovkám osob," uvedla ceutská záchranná služba. Španělské enklávy Ceuta a Melilla se nacházejí na severoafrickém pobřeží Středozemního moře a jsou obklopené marockým územím. Před migranty je mají chránit šest až sedm metrů vysoké a v některých místech až třířadé ploty.

autor: ČTK