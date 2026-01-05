Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce

Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.
Letadlo s venezuelským lídrem dosedlo v sobotu večer na malé vojenské letiště na předměstí New Yorku. Odtud pak Maduro pokračoval helikoptérou na Manhattan, kde byl naložen do pancéřované dodávky a převezen na místní oddělení protidrogové agentury. Právě tam vzniklo video, na kterém je vidět, jak vedou spoutaného Madura před novináři.
Madura přepravili nejdříve vrtulníkem na letadlovou loď USS Ivo Jima, která kotvila necelých dvě stě kilometrů od venezuelských břehů. Z ní pak vrtulníky Madura dopravily na vojenskou základnu Guantánamo na Kubě. Odtud zajatého prezidenta dopravili letadlem do New Yorku.
Zatím poslední zastávka pro venezuelského autoritáře je detenční centrum v Brooklynu, které je nechvalně proslulé špatnými podmínkami. Právě tam převezl Madura po zuby ozbrojený konvoj, který ho nejdřív vozil v obrněné dodávce po ulicích Manhattanu.
Před detenčním centrem pak Madura „vítali“ s venezuelskou vlajkou lidé, již pravděpodobně patřili ke komunitě venezuelských migrantů. Ti v minulosti před Madurovým režimem uprchli.
Slavné promenády v New Yorku
Manhattan již v minulosti zažil několik „promenád“. Skoro vždy se ale jednalo o slavnostní akci, které většinou předcházelo vítězství Američanů ve válce. Na ikonický návrat amerického generála Doughlase McArthura v roce 1951 z Pacifiku se přišly podívat miliony lidí s konfetami a vlajkami.
Podobné momenty zažili například také američtí vojáci při návratu z první války v Zálivu (Operace Pouštní bouře) v roce 1991. I tehdy probíhaly nejen v New Yorku, ale také po celých Spojených státech oslavné akce a vojenské přehlídky.