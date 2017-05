Z Kišiněva bylo vyhoštěno pět ruských diplomatů, důvody nejsou známy

před 27 minutami

Moldavské úřady vyhostily pět ruských diplomatů. Oznámila to v pondělí mluvčí moldavské diplomacie bez uvedení důvodů. Informaci potvrdil i šéf ruského velvyslanectví v Kišiněvě s tím, že o důvodech kroku mu není nic známo. Moldavské servery v souvislosti s vyhoštěním připomínají březnové doporučení ministerstva zahraničí oficiálním představitelům vládních, parlamentních a bezpečnostních orgánů, aby nevyjížděli do Ruska. Důvodem jsou údajné provokace ruských tajných služeb, jejichž agenti na hranicích moldavské činitele vyslýchají, ponižují a podrobují osobním prohlídkám. Moldavský parlament dával akce tajných služeb do souvislosti se skandálem kolem moldavské soukromé banky Moldindconbank.