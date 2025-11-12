Ještě nedávno byl na seznamu teroristů. Na jeho hlavu vypsaly Spojené státy odměnu 10 milionů dolarů. V pondělí Ahmad Šara, bývalý člen Islámského státu a současný prezident Sýrie, přijel za americkým prezidentem Donaldem Trumpem do Bílého domu.
"Mám ho rád, vycházím s ním dobře," komentoval Trump pondělní setkání. Historicky první návštěva syrského prezidenta ve Washingtonu ovšem neprobíhala podle zvyklostí obvyklých pro ostatní hlavy států.
Šara do Bílého domu přijel a odjel bočním vchodem, nedošlo ani na běžné otázky novinářů v oválné pracovně. Prezident Sýrie tak pouze pozdravil zástupy svých příznivců, kteří na něj za plotem Bílého domu čekali.
"Trump nejspíš vyšel druhé straně vstříc, aby Ahmad Šara nemusel čelit otázkám o svojí minulosti," řekl pro Aktuálně.cz Břetislav Tureček, novinář, pedagog a odborník na Blízký východ.
WATCH: Former Al Qaeda and ISIS leader, Syrian President Ahmed al-Sharaa, greets cheering crowds outside the White House.— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) November 10, 2025
pic.twitter.com/N4Vw1Wcr5m
Šara byl dříve členem teroristických skupin al-Káida a Islámský stát. Do čela země se dostal koncem minulého roku poté, co jím vedené islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci svrhlo režim prezidenta Bašára Asada. Šara se v posledních několik let profiluje jako umírněný islamista, který usiluje o mír v Sýrii.
"Lidé říkají, že má za sebou nebezpečnou historii, ale to máme všichni," řekl dříve Trump novinářům o syrském prezidentovi, který byl donedávna ve Washingtonu na seznamu teroristů. Teď naopak sdílí na sociálních sítích, jak hraje basketbal s americkými generály.
Je za tím geopolitika, říká odborník
Američané v posledním roce zrušili většinu sankcí, které byly namířené proti bývalému režimu nebo přímo proti současnému prezidentovi a jeho islamistickému hnutí HTS. Už dříve přitom americká administrativa vyškrtla Šaru ze seznamu globálně hledaných teroristů.
"Američané by jistě nechtěli, aby Sýrie zase spadla do vlivu nějaké jiné země. Je to konkurenční boj o moc," vysvětluje Tureček. "Vidíme, jak nový syrský režim otevřeně vyjednává s Rusy, a je jen otázka času, kdy začne jednat s Íránem. Američané se tedy snaží Šaru motivovat, aby byl minimálně otevřený spolupráci se Západem," dodává expert.
Sýrie, která je zdevastovaná po desítky let trvající občanské válce, jež si vyžádala stovky tisíc mrtvých a miliony uprchlíků, nutně potřebuje nové investice do ekonomiky a uvolnění obchodních restrikcí. Pro Šaru je tak nezbytné, aby západní státy v čele s Amerikou ukončily veškeré sankce, které na zemi za poslední roky uvalily.
Největší výzvou pro současný syrský režim ovšem zůstává udržet v zemi stabilitu. "Jeho největší problém je centralizovat kontrolu v zemi, protože na svržení režimu Bašára Asada se podílely různé skupiny a pro současného prezidenta je nesmírně obtížné je dostat pod kontrolu," dodává Břetislav Tureček.