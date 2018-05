Ve hře je mnoho. Hrozby zničením vystřídala naděje pro Koreu, Trump nabízí Kimovi konec nepřátelství

před 9 minutami

Ještě před necelým půlrokem si lídři USA a Severní Koreje vyhrožovali válkou. Za několik týdnů se osobně sejdou. Summit přímo v Pchjongjangu předjednal ministr zahraničí Mike Pompeo.

Washington/Pchjongjang - Cesta šéfa americké diplomacie Mikea Pompea do Pchjongjangu začala faux pas. Skončila ale triumfem.

V letadle z Japonska do Severní Koreje řekl ministr zahraničí novinářům, že připravuje summit prezidenta Trumpa s "předsedou Unem." Zkomolil tak jméno vůdce KLDR Kim Čong-una, protože korejská jména nezačínají prvním jménem a nekončí příjmením, jak jsou zvyklí lidé na Západě.

Ale konec dobrý, všechno dobré. Pompeo přivezl na palubě svého letounu zpět do Spojených států trojici Američanů vězněných v Severní Koreji. Šlo o misionáře a učitele korejského původu. Kim Čong-un je propustil jako gesto dobré vůle před nadcházejícím summitem s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Šéf Bílého domu ve středu jako místo setkání vyloučil demilitarizovanou zónu na Korejském poloostrově. Dějiště summitu oznámí do tří dnů. Média například spekulovala o Singapuru.

Právě detaily historické schůzky Pompeo v Pchjongjangu dojednával. Potvrdil tam, že rétorika Washingtonu se ve srovnání s loňským rokem, kdy Trump hrozil válkou a svržením režimu v KLDR, úplně otočila.

"Po desetiletí jsme byli nepřáteli. Teď doufáme, že můžeme spolupracovat na vyřešení tohoto konfliktu, na odstranění hrozeb světu a otevřít vaší zemi možnosti, jaké si její lidé zasluhují," prohlásil Pompeo po příletu do severokorejské metropole, kde se setkal s Kim Čong-unem.

Z letiště zamířil do hotelu Koryo, kde bydlel a zároveň jednal se severokorejskými špičkami. Jeho protějškem při jednání byl generál Kim Jong-čol, bývalý šéf severokorejské rozvědky. Jižní Korea ho viní z organizování několika útoků na svém území.

Dobrá vůle lidu

Pompeovi generál tvrdil, že důvodem ochoty Severní Koreje jednat o demontáži svého jaderného programu nejsou ekonomické obtíže a naléhavá potřeba hospodářské pomoci. "Jde o dobrou vůli severokorejského lidu," uvedl Kim Jong-čol.

Severní Korea se dostala do obtíží poté, co se ke zpřísněným sankcím kvůli testům atomové bomby a balistických raket připojila do značné míry i Čína. Před summitem Trumpa s Kimem jsou karty rozdány jasně: pokud KLDR prokáže vůli zastavit zbrojení, dočká se ekonomické pomoci a zrušení alespoň části sankcí.

"Severní Korea má jedinečnou příležitost stát se normální zemí s normálními hospodářskými a diplomatickými vztahy s okolním světem," řekl nedávno deníku Aktuálně.cz jihokorejský diplomat.

Jižní Korea a Čína jsou připraveny poskytnout Severokorejcům hospodářskou a potravinovou pomoc, jestliže rozhovory o jaderném odzbrojení pokročí.

Společnost Hyundai Motor Group se připravuje na obnovení speciální ekonomické zóny v Kesongu na hranici mezi oběma Korejemi. V zóně pracovali pro jihokorejské firmy severokorejští dělníci až do února 2016, kdy Soul kvůli napjaté situaci na poloostrově komplex uzavřel.

Japonsko je zatím normalizaci vztahů s KLDR nakloněno méně a žádá nejprve objasnění osudu třinácti svých občanů, které severokorejská tajná služba v uplynulých desetiletích unesla na sever. Mezi nimi byla i třináctiletá dívka. Režim v minulosti tvrdil, že všichni zemřeli, ale s takovým vysvětlením se Tokio nechce spokojit.

