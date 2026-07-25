Z francouzského muzea byl ukraden 2500 let starý keltský náhrdelník

Zlatý náhrdelník patřící k takzvanému Vixskému pokladu z keltské éry a starý zhruba 2500 let byl v pátek ukraden z muzea ve městě Châtillon-sur-Seine ve východní Francii. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se muzeum už nedávno stalo cílem dvou pokusů o vloupání.
Zloději se do muzea v Châtillon-sur-Seine dostali kolem 10:00. Rozbili vitrínu, v níž byl náhrdelník vystaven, a i s cenným předmětem uprchli, uvedl ve svém prohlášení dijonský státní zástupce Olivier Caracotch.
Ukradený šperk o hmotnosti téměř půl kilogramu sloužil jako ozdoba a symbol moci mezi Kelty a Galy. Je součástí Vixského pokladu, který byl objeven v roce 1953 v keltské knížecí hrobce poblíž vesnice Vix v departementu Côte-d'Or.
„Krádež se odehrála po dvou předchozích nočních pokusech o vloupání do muzea,“ uvedl v tiskové zprávě předseda místního společenství obcí Jérémie Brigand.
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