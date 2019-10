Francouzskou loděnici opustil další "plovoucí ostrov", pojme přes šest tisíc pasažérů

Francouzská loděnice Chantiers de l'Atlantique ve čtvrtek slavnostně předala zákazníkovi obří výletní loď MSC Grandiosa. Luxusní plavidlo je 331 metrů dlouhé a 67 metrů široké, pojme 6334 pasažérů a 1704 členů posádky.

Loď zamířila do přístavu Le Havre a odtud popluje do Hamburku, kde bude oficiálně uvedena do provozu. Píše o tom agentura AFP.

Plavidlo si nechala postavit švýcarská společnost nabízející okružní plavby MSC Croisières. Plovoucí ostrov nabídne restaurace, obchody a divadlo. Chlubí se moderními technologiemi, především čisticím systémem, který podle výrobce o 98 procent omezí emise oxidu siřičitého.

Největší výletní lodí světa je Symphony of the Seas, kterou vlastní a provozuje společnost Royal Caribbean International. Postavila ji rovněž loděnice Chantiers de l'Atlantique. Měří na délku 361 metrů, je určena pro 5518 cestujících a 2200 členů posádky.