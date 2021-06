Z databáze zmizely údaje o vzorcích koronaviru ze začátku pandemie, tvrdí vědec

Genetické sekvence vzorků koronaviru, které byly odebrány na počátku pandemie nemoci covid-19 v roce 2019 pacientům v čínském městě Wu-chan, zmizely z internetové vědecké databáze. Podle deníku The New York Times to uvedl americký virolog Jesse Bloom, kterému se podařilo 13 z původních sekvencí dohledat.

Vědec připustil, že sekvence samy nevnášejí více jasnosti do otázky, zda se virus přenesl na člověka z netopýrů či jiných zvířat, anebo unikl z laboratoře. Zmizení sekvencí z databáze je ale podle něj podezřelé a naznačuje, že experti při zkoumání původu viru nemají k dispozici všechny dostupné informace. Někteří vědci vyjádřili nad Bloomovými závěry pochybnosti. Bloom, který pracuje ve středisku pro výzkum rakoviny v americkém Seattlu, uvedl, že tým čínských vědců získal vzorky viru od jedněch z prvních pacientů nakažených nemocí covid-19 ve Wu-chanu a poslal jejich genetické sekvence do široce využívané databáze amerického Národního ústavu zdraví (NIH). Po několika měsících byly ale tyto sekvence z databáze odstraněny. Podle některých vědců to potvrzuje podezření, že Čína něco ohledně původu viru skrývá. Kritici naopak tvrdí, že Bloomova detektivní práce neodhalila nic převratného, protože čínští experti tyto informace znovu zveřejnili, i když v jiné formě. Související "Nic se nestalo." Vědkyně z Wu-chanu okomentovala teorii o úniku viru z laboratoře Sekvence podle Blooma podporují teorii, že pandemie se nerozšířila z trhu s mořskými plody v čínském městě Wu-chan, jak se původně uvádělo. Bloom ve své studii poukazuje na tři mutace ve vzorcích viru SARS-CoV-2, které byly odebrány pacientům spojeným s wuchanským trhem. Tyto mutace ale nejsou přítomny v sekvencích koronaviru, které dohledal Bloom. Dohledané sekvence se podle Blooma více podobají koronavirům vyskytujícím se u netopýrů než koronaviru, který se rozšířil z trhu ve Wu-chanu. "Domnívám se, že to je další důkaz, že se různé varianty tohoto viru ve Wu-chanu pravděpodobně šířily již před prosincem 2019 a že pravděpodobně máme neúplný obraz o těchto raných případech," napsal Bloom ve své analýze, která podle listu The New York Times nebyla zveřejněna v žádném vědeckém časopise a neprošla recenzním řízením expertů z oboru (peer review). Mluvčí amerického Národního ústavu zdraví (NIH) Renate Mylesová prohlásila, že sekvence byly do databáze přidány v březnu 2020, v červnu téhož roku ale stejný vědec požádal o jejich vymazání, což je podle mluvčí běžně povolovaná praktika. Vědec správcům databáze řekl, že sekvence budou aktualizovány a budou nahrány do jiné databáze. Související Nová studená válka, tentokrát s Čínou. Pokud se potvrdí únik viru z laboratoře Bloom uvedl, že se mu místo, kam byly sekvence nově uloženy, nepodařilo najít. Objevil ale studii zveřejněnou v březnu 2020 čínským expertem jménem Fu Aj-s' z wuchanské nemocnice, která popisuje nové testování na virus SARS-CoV-2 a pracuje podle Blooma se vzorky, které byly základem zmizelých 241 sekvencí. Třináct z 241 ztracených sekvencí nakonec Bloom dohledal na cloudovém úložišti firmy Google. "Vypadá to, že tyto sekvence byly z databáze NIH odstraněny, aby byla skryta jejich existence," napsal. Někteří odborníci nevidí na případu nic podivného. Virolog Stephen Goldstein z Utažské univerzity uvedl, že sekvence sice již v archivu NIH nejsou, klíčové informace jsou už ale více než rok přístupné veřejnosti. Pouze byly podle něj uloženy ve formátu, který je pro vědce špatně dohledatelný. Video: Wuchanská laboratoř, ze které podle některých teorií mohl koronavirus uniknout 2:42 2 minuty - Wuchanská laboratoř se brání (video z 25. května 2020) | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek