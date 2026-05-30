30. 5. Ferdinand
Zahraničí

Z trhu zmizí čtyři miliony termosek. Víčko může samo vystřelit, varuje výrobce

ČTK

Americká společnost Thermos stahuje z čínského trhu čtyři miliony vakuových nádob na potraviny. Důvodem jsou uzávěry, které se kvůli dlouho neotevřeným nádobám mohou vymrštit a zranit člověka, uvedla s odvoláním na úřady agentura Reuters.

Závadné termosky
Foto: United States Consumer Product Safety Commission
„Uzavírací víka se při otevírání mohou prudce vymrštit, pokud byly v nádobách delší dobu potraviny nebo nápoje podléhající rychlé zkáze,“ oznámila čínská státní komise pro regulaci trhu.

Thermos proto stahuje dva modely vakuových nerezových nádob na potraviny, které byly vyrobeny mezi lety 2011 až 2023. Dotčeným zákazníkům pak dodá nové uzávěry s přetlakovými ventily a uhradí související náklady.

Podobný krok firma učinila už v dubnu, kdy z amerického trhu stáhla 8,2 milionu nádob a lahví kvůli podobnému riziku. Stalo se tak poté, co dostala zprávy od spotřebitelů, které zasáhly a zranily vymrštěné uzávěry, uvedla americká Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC).

U Zemana po volbách

IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden

