Z čínského kosmodromu Ťiou-čchüan ve středu v 8:18 místního času (1:18 SEČ) úspěšně odstartovala kosmická loď Šen-čou 24 (Božská loď), která míří na čínskou vesmírnou stanici Tchien-kung (Nebeský palác), píše agentura Reuters.
Tato cesta je prvním letem v historii čínského vesmírného programu, kterého se kromě čínské posádky účastní i zahraniční astronaut. Na palubě je Muhammad Zíšan Alí z Pákistánu, který na stanici stráví přibližně pět dní a poté se vrátí na Zemi.
Čtyřicetiletý Alí je specialista na užitečné zatížení, tedy člen posádky pověřený uváděním do provozu a kontrolou vědeckých přístrojů, satelitů nebo experimentů na palubě. Další členy posádky tvoří dva Číňané, 39letý Wu I a 51letý Tchang Chung-po.
Posádka během své mise provede více než 90 vědeckých experimentů a technologických testů. Alí provede na oběžné dráze experiment s fotosyntetickými sinicemi. Na Zemi se vrátí na palubě kosmické lodi Šen-čou 23, která se ke stanici připojila v květnu.
Alí není prvním Pákistáncem, který se vydal do vesmíru. První byla Namira Sálimová, která se v říjnu 2023 zúčastnila mise britsko-americké společnosti Virgin Galactic zabývající se vesmírnou turistikou.
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