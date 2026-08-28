Z Ceuty vyhostili stovku migrantů, porušili zákon. Provizorní přístřešky místní zapalují

Ze španělské Ceuty, která leží na severu Afriky a kam před měsícem nelegálně vnikly desítky tisíc lidí z Maroka, byla tento měsíc deportována více než stovka migrantů zadržených policií kvůli trestnému činu. Ve španělském parlamentu to v pátek řekl ministr vnitra F. Grande-Marlaska. Dodal, že pokračuje proces vyhošťování na základě zjišťování, zda migranti splňují podmínky pro udělení ochrany.
Mezitím ale v Ceutě roste napětí a vyskytují se protesty proti migrantům. Někteří místní obyvatelé ve čtvrtek zapálili provizorní příbytky na pláži a blokovali auta Červeného kříže s pomocí, zatímco mávali španělskými vlajkami.
Pláž Trampolín v Ceutě se přitom španělská policie snažila minulý týden vyklidit a spolu s pracovníky nevládních organizací přesvědčovala migranty, aby se přemístili do dočasných ubytoven, které pro ně místní úřady zřídily. Migranti se ale na pláž po několika hodinách začali vracet, někteří tvrdí, že se bojí, že z ubytoven je úřady vyhostí do Maroka.
72 tisíc lidí během 24 hodin
Ministr vnitra dnes rovněž ve výboru parlamentu řekl, že 30. a 31. července během asi 24 hodin do Ceuty vniklo na 72 tisíc lidí a pět tisíc z nich tam zůstává. Ostatní odešli pár dnů poté, co připlavali či přešli hranici. Místní starosta Juan Jesús Vivas tvrdí, že do města vniklo ten den 80 tisíc lidí a zůstává jich tam osm až deset tisíc.
Španělské ministerstvo vnitra podle dnešních zpráv místních médií výrazně snížilo počet registrovaných nezletilých migrantů bez doprovodu, a to na 1475, zatímco ještě před několika dny uvádělo, že jich je 2900.
Grande-Marlaska slíbil další posílení bezpečnostních složek v Ceutě, a to o 40 příslušníků pořádkové policie. Počet policistů a četníků v Ceutě španělské úřady od začátku tohoto měsíce zvýšily o 800. Kromě policistů tam na bezpečnost dohlíží také asi 3000 vojáků. Ceuta má rozlohu asi 19 kilometrů čtverečních a na 84 tisíc obyvatel.
Hranice Ceuty bude posílena
Ministr vnitra dnes oznámil, že hranice Ceuty bude posílena mimořádnými opatřeními, mimo jiné prodloužením vlnolamů, trvalým systémem bójí, leteckým dohledem s drony a také zásahovými plavidly. Tato opatření budou podle místních médií stát asi 35 milionů eur (asi 840 milionů korun).
Už 1. srpna v Ceutě instalovali do moře k hranici nafukovací bariéru z bójí, podobnou pak ministerstvo vnitra umístilo v polovině měsíce také v Melille, což je rovněž španělské autonomní město v Africe sousedící s Marokem.
Španělská vláda čelí kritice od opozice za to, že podle ní nedělá dost pro vyřešení migrační krize v Ceutě. Pravicová Lidová strana (PP) i krajně pravicová strana Vox vyzývají k co nejrychlejšímu vyhoštění všech migrantů z Ceuty, včetně nezletilých. Na 2. září večer svolala PP protest před všemi radnicemi v madridském autonomním regionu, který tato strana vede, včetně španělské metropole.
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