Krize jako Suez. Bratr exministra Johnsona opustil vládu, žádá nové referendum

Britskou vládu premiérky Theresy Mayové v pátek na protest proti jejímu brexitovému plánu opustil další člen. Po ministrovi zahraničí Borisi Johnsonovi, který z kabinetu odešel v červenci, oznámil odchod i jeho bratr Jo Johnson, který dosud zastával funkci náměstka ministra dopravy.

Mladší bratr bývalého šéfa britské diplomacie se přidal k hlasům volajícím po druhém referendu o brexitu, informovala agentura Reuters.

"Británie stojí na pokraji největší krize od druhé světové války," uvedl Johnson, který v referendu z roku 2016 hlasoval pro setrvání Británie v Evropské unii. Kvůli nesouhlasu s brexitovým plánem premiérky Mayové dnes Jo Johnson na svou funkci náměstka ministra dopravy rezignoval.

"Vzhledem k tomu, že realita brexitu se vzdálila tomu, co bylo kdysi slíbeno, bylo by demokratické, aby veřejnost dostala poslední slovo," vyzval dnes Jo Johnson, a přidal se tak k hlasům volajícím po druhém referendu, v němž by Britové mohli hlasovat o podmínkách brexitu, které by s Bruselem měla dojednat Mayová.

Současná britská vláda podle Johnsona sama sebe dostala do pozice, kdy má volbu mezi vazalstvím a chaosem, a britský stát tak selhal nejvíce od suezské krize v roce 1956, sporu o strategický Suezský průplav, v důsledku kterého výrazně klesl vliv Británie a Francie na Blízkém východě.

Úřad britské premiérky v reakci na Johnsonovo oznámení zopakoval dlouhodobou pozici Mayové, že druhé referendum o brexitu nepřipadá v úvahu. "Referendum v roce 2016 bylo největším cvičením v demokracii v historii této země," řekl mluvčí Mayové. "Za žádných okolností neuspořádáme druhé referendum," dodal.

Starší bratr odstoupivšího náměstka Boris Johnson byl do července ministrem zahraničí. I on rezignoval na protest proti podobě premiérčina plánu na brexit. Boris Johnson požaduje mnohem důslednější odluku od EU, než jakou prosazuje Mayová.

"Jako vždy nesmírný obdiv vůči mému bratrovi Joovi. Možná spolu nesouhlasíme, co se týče brexitu, ale zajedno jsme si v úděsu nad intelektuálně a politicky neobhajitelnou pozicí Spojeného království," uvedl exministr zahraničí Johnson v reakci na rozhodnutí svého bratra. "Nebereme si zpět kontrolu. Vzdáváme se kontroly. Ani zdaleka to neodpovídá mandátu lidu z června 2016," dodal s odkazem na referendum.

Británie by měla EU opustit 29. března příštího roku. Zatím není jasné, zda se premiérce Mayové podaří do té doby s Bruselem dojednat dohodu, či Spojené království evropský blok opustí bez ní.