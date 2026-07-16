Z Bratislavy putovaly drony pro útok na Moskvu, tvrdí FSB. Ukázala na známého rapera

Ruská tajná služba v úterý oznámila, že údajně zabránila ukrajinské diverzní akci, v rámci níž mělo být ze Slovenska do Ruska převezeno 35 útočných dronů. Za organizátora operace označila ukrajinského rapera, který už několik let žije v Bratislavě. Na případ upozornil slovenský deník Pravda.
Federální bezpečnostní služba (FSB) tvrdí, že zabránila rozsáhlé diverzní akci v Moskevské oblasti, kterou měla údajně připravovat Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU). Podle ruské tajné služby se připravovala „bezprecedentní série teroristických útoků“ s využitím bezpilotních prostředků.
Drony s výbušnými hlavicemi se měly do Moskevské oblasti dostat z Bratislavy přes polské Siedlce a běloruský Brest. Podle FSB byly výbušniny do bezpilotních letounů instalovány už v Kyjevě a teprve poté zásilka putovala přes další evropské země.
Rozvědka zároveň uvedla, že drony byly na území Ruska dopraveny pod záminkou zásilky španělských keramických obkladů. Výbušný náklad byl následně uskladněn v předem pronajatém hangáru poblíž místa plánovaného útoku. Aby sklad nepůsobil podezřele, měly podle FSB ukrajinské tajné služby objednat i dodávku stavebního materiálu.
Podezřelého zastřelili
Za vykonavatele připravovaného útoku FSB označila bývalého člena organizované zločinecké skupiny, který si v minulosti odpykával několikaletý trest za závažné trestné činy. V roce 2022 podepsal smlouvu s paramilitární Wagnerovou skupinou, bojoval ve válce na Ukrajině a následně byl omilostněn. O rok později získal ruské občanství.
Deník Pravda dále píše, že podle FSB měl na pokyn svých koordinátorů sestavit a aktivovat drony, navázat spojení se zahraničními operátory a následně opustit místo plánovaného útoku. Poté měl vyčkat na evakuační skupinu, která ho měla odvézt do konspiračního bytu a později na Ukrajinu.
Ruská tajná služba zároveň uvedla, že zadržela dalšího podezřelého, který se měl podílet na přepravě dronů a podle ruské tajné služby se přiznal ke spolupráci s ukrajinskou stranou. Třetí muž, jenž měl pronajmout sklad a převzít nebezpečný náklad, podle FSB při zadržení kladl odpor a byl při přestřelce zastřelen.
Ruská strana rovněž uvádí, že SBU měla do operace zapojit i nezletilé ve věku 13 až 16 let, kteří měli aktivovat nelegálně získané SIM karty určené k ovládání dronů.
Raper z Bratislavy obvinění odmítá
FSB s přípravou údajného útoku spojuje také občana s ukrajinským a americkým občanstvím Alberta Viktoroviče Vasiljeva, známého jako vlogera, rapera a herce vystupujícího pod uměleckým jménem Kyivstoner.
Tajná služba nicméně nespecifikovala, jakou konkrétní roli měl Vasiljev při údajném transportu dronů sehrát. Podle deníku Pravda žije raper už delší dobu v Bratislavě, odkud měla být údajná zásilka odeslána.
Vasiljev na Instagramu, kde ho sleduje 1,5 milionu lidí, již na obvinění zareagoval a kategoricky je odmítl. „Nevím, čím jsem si zasloužil takovou pozornost. Mám jedinou otázku: Proč? Proč do toho je*at tolik peněz, aby mě takhle označili? Nevím, kdo to udělal ani proč, ale je to ta nejdeb*lnější investice, jaká vůbec mohla být,“ uvedl v příspěvku.
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