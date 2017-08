Od Atlantiku se žene další hurikán a míří ke Karibiku. Zda zasáhne pevninu, zatím není jasné

před 1 hodinou

Tropická bouře Irma ve východním Atlantiku zesílila na hurikán. Na pětistupňové škále hurikánů zatím dosahuje druhé kategorie, během noci by ale mohla dosáhnout nejvyššího stupně. Zatím není jasné, kdy přesně a zda vůbec Irma dorazí na pevninu, podle dosavadních předpovědí ale míří západním směrem do Karibiku. Zhruba v polovině příštího týdne by mohla dorazit k ostrovům Malé Antily.

Washington - Tropická bouře Irma, která se zformovala ve východním Atlantiku, ve čtvrtek zesílila na hurikán. Zatím dosahuje druhé kategorie na pětistupňové škále hurikánů, už v noci by ale mohla dosáhnout nejvyššího stupně. Informovala o tom agentura EFE s odvoláním na americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Déjà vu pro New Orleans. Harvey dvanáct let po Katrině připomněl lidem jejich nejčernější můru číst článek Zatím není jasné, kdy přesně a zda vůbec Irma dorazí na pevninu, podle dosavadních předpovědí ale míří západním směrem do Karibiku. Zhruba v polovině příštího týdne by mohla dorazit k ostrovům Malé Antily. Ve čtvrtek se hurikán Irma pohyboval rychlostí asi 17 kilometrů za hodinu. Větry, které Irmu doprovází, měly sílu 155 kilometrů v hodině. Pokud se naplní předpovědi a Irma dosáhne kategorie pět, má přinést vichry o rychlosti až 178 kilometrů za hodinu. Irma je třetím hurikánem nynější sezony v Atlantiku. Po letošních tropických bouřích Arlene, Bret, Cindy, Don a Emily se bouře Franklin jako první změnila v hurikán. Franklin začátkem srpna zasáhl Mexiko. Po bouři Gert následoval Harvey, který jako hurikán kategorie 4 dorazil v pátek v noci do Texasu. Když Harvey dorazil nad pevninu, provázel ho vítr o síle až 209 kilometrů za hodinu. Přinesl také silné lijáky, které na jihu Texasu způsobily ničivé záplavy. Ty si zatím vyžádaly nejméně 31 obětí.

